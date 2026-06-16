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rupor.md logorupor
16 Iunie 2026, 14:00
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Bolea: Proiectele de infrastructură cu România continuă indiferent de schimbările politice de la București

Proiectele de infrastructură realizate în comun cu România vor continua indiferent de schimbările politice de la București, iar Chișinăul așteaptă învestirea noului executiv român pentru a continua inițiativele planificate.

Bolea: Proiectele de infrastructură cu România continuă indiferent de schimbările politice de la București.
Bolea: Proiectele de infrastructură cu România continuă indiferent de schimbările politice de la București.

Declarația aparține vicepremierului Vladimir Bolea.

„România a susținut întotdeauna, constant și necondiționat Republica Moldova”, a subliniat ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, adăugând că schimbarea guvernelor de pe ambele maluri ale Prutului nu a afectat cooperarea strategică dintre cele două țări, scrie rupor.md.

Separat, vicepremierul a vorbit despre planurile de construire a unor noi poduri peste Prut, care ar urma să îmbunătățească legătura de transport între cele două state.

„După „Podul de Flori” de la Ungheni–Ungheni, în 2027 trebuie să începem construcția podului de la Costești–Stânca. Urmează Fălciu, Bumbăta și Nisporeni. După efectuarea studiilor de mediu și a procedurilor de licitație, va începe implementarea proiectelor”, a declarat el.

Potrivit lui Bolea, toate inițiativele sunt realizate cu sprijinul României, iar o parte din proiecte sunt finanțate de Uniunea Europeană.

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