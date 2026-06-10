Bolea: Nu regret studiile militare făcute în perioada URSS

Ministrul a declarat că informațiile despre această perioadă sunt publice, inclusiv pe pagina sa de Facebook, informează stiri.md.

În cadrul unui interviu, Bolea a fost întrebat de jurnaliști de ce studiile la instituția militară din Leningrad, actualul Sankt Petersburg, nu apar în CV-ul publicat pe site-urile Ministerului Infrastructurii și Guvernului.

„Ba da, apar. Sunt chiar pe pagina mea de Facebook. Peste tot sunt. Eu le fac publice de fiecare dată și sunt mândru că, în acea perioadă sovietică, nu am făcut doar școală militară, ci și liceu militar”, a declarat ministrul.

Potrivit acestuia, contactul cu mediul militar a început încă din adolescență.

„Am îmbrăcat uniforma la 14 ani. Nu aveam încă 15 ani împliniți când am îmbrăcat uniforma”, a spus Vladimir Bolea.

Oficialul a explicat că dorința de a urma o carieră militară s-a format încă din copilărie. El a menționat că mama sa era învățătoare și responsabilă de educația patriotică în perioada sovietică.

„Dorința mea era să fiu o persoană care să-și apere și să-și protejeze țara, să muncească pentru țara lui. Să știți că acest sentiment profund îl am și acum, când sunt deja într-o altă țară și într-o altă conjunctură. Respectul pentru oameni și respectul pentru țară le-am păstrat în continuare și le aplic în fiecare zi când merg la lucru”, a afirmat ministrul.

Întrebat despre liceul militar pe care l-a absolvit, Vladimir Bolea a precizat că este vorba despre liceul militar din Chișinău, care în acea perioadă era cunoscut drept școală specială.

„Era liceul militar din Chișinău, pe atunci se numea școală specială. Mai avem un ministru în Guvern care a absolvit același liceu militar. A mai fost și un ministru al Apărării care a absolvit aceeași instituție”, a declarat acesta.

Ministrul a subliniat că nu regretă studiile urmate în perioada sovietică și că informațiile despre acestea sunt publice.

„Eu nu regret niciuna dintre instituțiile de învățământ la care am studiat. Am reprezentat țara cu demnitate, am învățat bine, iar acest lucru este public. Dacă intrați acum pe pagina mea de Facebook, o să vedeți că școala este declarată oficial”, a spus Bolea.

Referindu-se la faptul că nu a finalizat studiile la Școala Superioară Militar-Politică de Apărare Antiaeriană din Leningrad, ministrul a explicat că decizia a fost luată după destrămarea Uniunii Sovietice.

„Pentru că în 1991 s-a destrămat Uniunea Sovietică. Nu am vrut să depun jurământul Federației Ruse și, respectiv, am plecat”, a declarat el.

Întrebat în ce măsură pregătirea militară l-a ajutat în activitatea profesională, Vladimir Bolea a spus că principala lecție dobândită a fost disciplina.

„Disciplină. Disciplină și iar disciplină. Și noțiunea că trebuie”, a afirmat ministrul.

Comentând criticile venite din partea unor internauți și politicieni cu privire la studiile sale militare din perioada sovietică, Vladimir Bolea a declarat că acestea sunt nefondate.

„Eu am învățat într-o școală militară superioară politică. Am făcut studiile în perioada sovietică. Nu am învățat în Federația Rusă după 1991. Eu am studiat până în 1991. Era o altă țară, era un imperiu”, a afirmat ministrul.

Potrivit acestuia, nu poate fi judecat pentru faptul că a studiat într-o instituție a unui stat care exista la acea vreme.

„Eu nu puteam, fiind copil în acea perioadă, să mă declar altceva decât cetățean al țării în care trăiam. Eu trăiam într-o țară care până în 1991 s-a numit Uniunea Sovietică. Respectiv, am învățat în acea școală”, a declarat Bolea.

Ministrul a calificat criticile drept „lipsite de fond” și a susținut că acestea nu sunt susținute de argumente.

„Criticile sunt lipsite de fond și nu au nicio argumentare în spate. Sunt niște fantasme, niște fabulații ale unor oameni care încearcă să lege orice de orice. Dar gura lumii este imposibil să o astupi”, a conchis Vladimir Bolea.