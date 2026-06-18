Bolea, despre demiterea lui Vanghelii: Funcțiile publice nu sunt privilegii.

Ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, a comentat demiterea directorului MoldATSA, Dumitru Vangheli, după verificarea legalității documentelor prezentate de acesta la concursul pentru postul de conducător al instituției.

„Funcțiile publice nu pot fi considerate privilegii și nu pot fi ocupate după bunul plac. Ele trebuie exercitate profesional, cinstit și cu respect deplin față de lege”, a menționat Bolea, transmite unimedia.info.

„Consider important să ne amintim un lucru esențial: sarcina noastră nu este să apărăm funcțiile, ci să consolidăm încrederea oamenilor în stat.

Ocupând o funcție publică, reprezentați nu doar instituția, ci și statul, reprezentați banii contribuabililor, reprezentați încrederea cetățenilor.

De aceea, funcțiile publice nu pot fi considerate privilegii și nu pot fi ocupate după bunul plac. Ele trebuie exercitate cu profesionalism, cinste și respect deplin față de lege.

Când apar întrebări legitime privind competența, corectitudinea sau cinstea, răspunsul trebuie să fie transparența, claritatea și asumarea”, a subliniat ministrul Infrastructurii Vladimir Bolea.