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unimedia.info logounimedia
6 Iulie 2026, 11:38
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Blogger: Adrian Băluțel este candidatul PAS, la moment, pentru funcția de premier

Bloggerul Eugen Luchianiuc susține că deputatul Adrian Băluțel ar fi, în prezent, candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru funcția de prim-ministru.

Blogger: Adrian Băluțel este candidatul PAS, la moment, pentru funcția de premier.
Blogger: Adrian Băluțel este candidatul PAS, la moment, pentru funcția de premier.

Afirmația a fost făcută într-o postare pe rețelele de socializare, informează unimedia.info

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, Luchianiuc afirmă că Băluțel ar fi candidatul pregătit de PAS pentru șefia Guvernului.

Până în prezent, PAS nu a comentat public aceste afirmații și nu a anunțat oficial cine va fi candidatul formațiunii pentru funcția de prim-ministru.

„Trebuie să fim mai atenți cu sursele toxice care ne bombardează constant cu speculații, chiar dacă uneori reușesc să prindă o scurgere de informații. Consultările urmează să aibă loc, iar candidații încă nu sunt stabiliți”, a declarat Băluțel. 

Reamintim că prim-ministrul Alexandru Munteanu și-a dat demisia la sfârșitul săptămânii trecute. 

„În momentul în care am înțeles că nu mai pot să-mi exercit mandatul conform principiilor și convingerilor pe care le susțin, am decis să plec”, a comentat el decizia sa. 

Președinta Maia Sandu a anunțat organizarea unor consultări cu partidele privind numirea premierului. Unele formațiuni politice de opoziție au anunțat deja că nu vor participa la întâlnirea cu președintele.

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