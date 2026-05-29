eurointegration.com.ua logoeurointegration
29 Mai 2026, 10:50
4 703
Berlinul nu vede riscuri în separarea Moldovei de Ucraina pe drumul spre UE

Ambasadorul Germaniei în Ucraina, Heiko Toms, susține că Berlinul nu vede riscuri în potențiala separare a cuplului Ucraina-Moldova pe drumul spre UE în cazul realizării ideii cancelarului privind un statut special pentru Ucraina.

Despre acest lucru a spus el într-un interviu pentru „Europa Liberă”.

„Europa Liberă” a remarcat în întrebarea adresată ambasadorului că Kievul este obișnuit să perceapă o posibilă separare a „perechei de început” Ucraina și Moldova pe drumul spre UE ca o amenințare – în special din cauza faptului că Ucraina a fost împinsă spre aceasta în perioada „impasului” cauzat de veto-ul Ungariei, pentru a nu împiedica Moldova.

Heiko Toms este convins că reformele reale din ambele țări și îndeplinirea „temelor pentru acasă” prevăzute în procesul de aderare au o importanță cheie.

Calitatea de membru nu va depinde de ceea ce face sau nu face cealaltă țară, cum este Moldova. Va depinde de ceea ce veți face în ceea ce privește implementarea reformelor. În cazul în care Moldova va înceta reformele – acest lucru nu ar trebui să vă afecteze. Și în direcția opusă acest lucru ar trebui să funcționeze la fel”.

Sursă
