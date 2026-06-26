Belous: Întrebările privind sporurile lui Taburcanu la MoldATSA sunt complet justificate

Deputata PAS Victoria Belous consideră nejustificat un venit lunar de peste 120.000 de lei pentru activitatea de purtător de cuvânt la MoldATSA, dar susține că responsabilitatea pentru astfel de plăți revine întreprinderii.

Ea a declarat că întrebările despre sporurile primite de Anastasia Taburecanu sunt pe deplin justificate, dar nu îi este cunoscut exact cercul de responsabilități al acestei angajate în instituție, scrie tv8.md.

„Chiar nu știu în ce a constat munca acestei femei. De obicei, specialiștii în relații publice pregătesc și materiale pentru conducere pentru evenimente și discursuri. Îmi este greu să judec. Da, întrebarea de ce sporul depășește cu mult salariul de bază este absolut legitimă. Dar subliniez încă o dată: în fiecare întreprindere de stat există persoane abilitate care trebuie să efectueze verificări și pentru asta primesc salariu”, a explicat deputata.

Belous este convinsă că responsabilitatea pentru deciziile financiare în întreprinderile de stat nu trebuie să fie transferată automat Parlamentului – ea trebuie să fie personală. Ea a amintit că în astfel de structuri activează consilii de administrație, contabilitate, auditori și organe de control, care sunt chemate să verifice procesele interne și să răspundă pentru deciziile luate.

„Primind salariu, o persoană, desigur, poate să nu dorească să intre în conflict cu conducerea, dar are atribuții de serviciu și o zonă de responsabilitate, iar fiecare trebuie să răspundă pentru munca sa. Nu putem plăti salarii auditorilor, contabililor șefi și conducătorilor, iar apoi să facem Parlamentul vinovat și să scutim aceste persoane de responsabilitate – tocmai pentru asta primesc bani în instituțiile lor”, a declarat Victoria Belous.

Totodată, ea a recunoscut că munca în relații publice este adesea subestimată, dar categoric nu justifică un salariu care depășește 120.000 de lei. Potrivit ei, instituțiile stabilesc singure cerințele pentru angajați, dar responsabilitatea pentru deciziile de personal trebuie să o poarte cei care le-au luat.

„Cei care au făcut aceste numiri trebuie să răspundă pentru fiecare pas al lor. Ca deputat, am întrebări justificate către membrii Consiliului de Administrație. De ce nu am pretenții juridice față de Roman Cojuhari? În subordinea lui se află sute de întreprinderi”, a remarcat deputata PAS.

Reamintim că purtătoarea de cuvânt a MoldATSA, Anastasia Taburceanu, și-a anunțat demisia și a declarat că va returna toate sumele primite sub formă de sporuri și plăți suplimentare la salariul de bază pe durata activității în instituție.

Această decizie a fost luată la câteva ore după publicarea unei investigații Rise Moldova, în care se afirmă că în mai puțin de un an de activitate la MoldATSA, Taburceanu a primit peste un milion de lei. Potrivit jurnaliștilor, în 2025 venitul ei lunar depășea 75.000 de lei, iar în 2026 a crescut la peste 120.000 de lei pe lună.