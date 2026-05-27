Batrîncea: PSRM a prezentat un pachet de inițiative pentru susținerea revenirii conaționalilor.

El a declarat la un briefing că inițiativele „sunt menite să elimine barierele birocratice, să faciliteze revenirea cetățenilor acasă și să creeze condiții favorabile pentru viață, muncă și investiții în Republica Moldova”, transmite infotag.md.

Primul proiect de lege prevede liberalizarea procedurilor de introducere și plasare a mijloacelor financiare câștigate peste hotare. Socialiștii propun să permită cetățenilor să depună în conturile bancare până la 2,5 milioane de lei fără a fi necesară confirmarea provenienței fondurilor prin numeroase documente.

Al doilea proiect se referă la achiziționarea locuinței și a primului automobil. PSRM propune simplificarea procedurilor de cumpărare — fără birocrație excesivă și cerințe privind prezentarea documentelor despre proveniența fondurilor.

Socialiștii propun, de asemenea, să facă programul Prima Casă Plus accesibil pentru reprezentanții diasporei, astfel încât cetățenii care se întorc acasă să poată beneficia de mecanismele de susținere ale statului la achiziționarea unei locuințe.

O altă inițiativă este îndreptată spre susținerea copiilor cetățenilor care muncesc peste hotare. Se propune ca statul să aibă obligația de a asigura admiterea copiilor din familiile diasporei în școli, gimnazii și licee fără dificultăți suplimentare pentru părinți.

Următorul proiect privește serviciile consulare și repatrierea. PSRM propune reducerea costului serviciilor consulare peste hotare și simplificarea maximă a procedurilor de obținere a acestora. De asemenea, statul trebuie să ofere ajutor financiar de până la 3.000 de euro pentru transportarea în țară a trupurilor cetățenilor Moldovei decedați în străinătate.

Un accent separat este pus pe stimularea investițiilor din partea diasporei. PSRM propune introducerea unor vacanțe fiscale de trei ani pentru cetățenii care investesc în sectoarele prioritare pentru stat — producție și dezvoltarea teritoriilor rurale.

„Inițiativele sunt orientate spre combaterea depopulării țării, dezvoltarea economiei naționale și crearea condițiilor în care cetățenii Moldovei să dorească să se întoarcă acasă și să investească forțe și mijloace în dezvoltarea statului”, a menționat Vlad Batrîncea.