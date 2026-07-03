Bătrîncea: Noua comisie este o formalitate fără rezultat real.

Vicepreședintele Parlamentului, deputatul PSRM Vlad Batrîncea, a criticat dur inițiativa de creare a unei comisii parlamentare de anchetă.

El a declarat că fracțiunea PSRM nu intenționează să participe la activitatea acesteia, deoarece nu vede în ea garanții de obiectivitate și rezultate reale, transmite actualitati.md.

Potrivit lui Batrîncea, astfel de mecanisme au fost propuse de mai multe ori în Parlament, însă fie au fost blocate, fie s-au transformat în proceduri îndelungate fără consecințe practice. El a spus că este vorba despre riscul „prelungirii procesului cu 60, 90 sau mai multe zile” fără decizii finale.

Deputatul a remarcat că opoziția a ridicat anterior de mai multe ori probleme legate de transparența numirii conducătorilor întreprinderilor și agențiilor de stat, precum și a cerut organizarea audierilor pentru o serie de instituții cheie, inclusiv APP. Totuși, majoritatea acestor inițiative au fost respinse sub pretextul „populismului” sau nu au fost examinate.

Batrîncea a criticat, de asemenea, practica numirilor în funcții publice și sistemul de gestionare a întreprinderilor de stat, afirmând că există decizii netransparente și conflicte de interese. El a subliniat că în Parlament au fost ridicate anterior întrebări despre concursurile pentru funcții, însă accesul la informații a rămas limitat pentru opoziție.

Deputatul a acordat o atenție deosebită problemelor legate de salarii și venituri în sectorul public și energetic. El a spus că unele întreprinderi obțin profituri semnificative, care sunt formate pe seama cetățenilor, inclusiv pensionari și consumatori.

În timpul discursului său, Batrîncea a criticat și abordarea privind examinarea inițiativelor opoziției, inclusiv propunerile de introducere a unui plafon pentru salarii și sporuri în sectorul public. El a spus că astfel de inițiative au fost respinse anterior, iar acum teme similare sunt ridicate deja din partea puterii.

Deputatul susține că opoziția nu are încredere în comisia propusă și consideră că aceasta nu va asigura o anchetă independentă. În acest context, el a declarat că majoritatea parlamentară nu poate investiga obiectiv procesele în care ea însăși a fost implicată anterior.

PSRM intenționează să promoveze inițiative legislative alternative, menite să limiteze sporurile salariale, să întărească controlul asupra concursurilor și să atragă la răspundere în cazurile de posibile încălcări, inclusiv penale.

El a mai spus că fracțiunea nu va participa la activitatea comisiei, deoarece nu o consideră un instrument de control parlamentar real, ci un mecanism formal fără efect practic.