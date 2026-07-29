Batrîncea, despre tarifele la gaz: Trebuie discutată nu formula, ci cum să reducem cheltuielile.

Vicepreședintele Parlamentului, deputatul PSRM Vlad Batrîncea, a declarat că discuțiile despre tarifele din sectorul energetic nu trebuie să se limiteze la date statistice și explicații tehnice.

Potrivit acestuia, autoritățile trebuie să se concentreze pe găsirea unor soluții reale pentru cetățeni, scrie actualitati.md.

Vlad Batrîncea a menționat că fiecare conducător al unei instituții de stat, odată numit în funcție, își asumă responsabilitatea de a acționa în interesul populației și de a rezolva problemele oamenilor.

„Vreau să înțeleg: este „Moldovagaz” o întreprindere profitabilă? În consiliul de administrație toți lucrează liniștiți și nu vor să plece din funcții. De unde primește „Moldovagaz” venituri? De unde provin 800 de milioane de lei la „Energocom”? Ce se întâmplă cu tarifele de distribuție? Poate sunt justificate, poate sunt legate de inflație. Dar ce face Ministerul Energiei și regulatorul național pentru a interveni în formula și metodologia de calcul?”, se întreabă deputatul.

Potrivit lui, autoritățile se referă la metodologia existentă de calcul a tarifelor, însă este necesar să se analizeze componentele acestei formule.

„Aveți o metodologie: argumentul — X plus Y egal Z. Dar trebuie să discutăm ce reprezintă acest X, ce reprezintă acest Y și de ce nu încercăm să manifestăm solidaritate cu cetățenii Republicii Moldova și să reducem cheltuielile acolo unde este posibil?”, a spus Batrîncea.

Deputatul a ridicat și problema cheltuielilor legate de reorganizarea sectorului energetic. El a subliniat că crearea unor structuri noi trebuie evaluată din perspectiva impactului asupra costului final pentru consumatori.

„Există companii precum Vestmoldtransgaz, care și-au asumat anumite funcții și primesc plată pentru utilizarea infrastructurii. Nu contestăm necesitatea unor întreprinderi eficiente, dar trebuie să înțelegem de ce astăzi cheltuielile sunt mult mai mari decât înainte și cum se reflectă aceste costuri în tariful final”, a declarat el.

Vicepreședintele Parlamentului a menționat că alte țări, în perioade dificile, au găsit soluții pentru protejarea consumatorilor și a îndemnat instituțiile responsabile să prezinte măsuri concrete.

„Suntem foarte buni la a face prezentări și a oferi explicații tehnice, dar întrebarea principală rămâne: ce facem concret pentru a reduce tariful și a ajuta oamenii?”, a subliniat Vlad Batrîncea.