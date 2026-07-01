Batrîncea, despre Maia Sandu și rudele ei: Nu vă este rușine să primiți plăți de milioane?

„Scandalurile din ultimele zile, legate de salariile exorbitante ale funcționarilor, au arătat un lucru simplu: vouă, autorităților, nu vă este rușine să cheltuiți banii oamenilor simpli”, a menționat Batrîncea.

O astfel de opinie a exprimat deputatul socialist, vicepreședintele Parlamentului Vlad Batrîncea, informează noi.md.

„Voi, puterea, trăiți pe seama oamenilor. Nu vă este rușine să primiți plăți de milioane, când 33% din cetățenii țării trăiesc sub pragul sărăciei, iar în mediul rural acest indicator depășește 43%.

Voi nu vă refuzați nimic, iar mii de oameni economisesc la cele mai necesare lucruri — medicamente, alimente. Tocmai din acest punct de vedere trebuie privită problema salarizării funcționarilor. Nu din perspectiva respectării formale a legislației, ci din cea a justiției. Ceea ce ați declarat astăzi, doamnă Sandu, este doar o repetare a ceea ce am spus săptămâna trecută.

În Parlament am cerut să se efectueze o revizie a sistemului de salarizare în instituțiile de stat, să se analizeze veniturile reale ale funcționarilor și să se evalueze temeinicia acestor plăți. Nimic fundamental nou nu ați spus astăzi. Acum întrebarea principală este dacă organele competente ale statului vor putea efectua un control obiectiv, vor stabili toate faptele și vor oferi societății răspunsuri sincere (...)”, a scris Vlad Batrîncea pe rețelele sociale.

Vicepreședintele Parlamentului a mai menționat că, în opinia sa, „faptul rămâne fapt: în ultimii cinci ani, anumiți funcționari au primit milioane din fondurile de stat. Și pentru asta cineva trebuie să poarte responsabilitate politică.

Și această responsabilitate, doamnă Sandu, o purtați în primul rând dumneavoastră. PAS este partidul dumneavoastră. Guvernul este Guvernul dumneavoastră. Oamenii care ocupă aceste funcții sunt susținuți și promovați de dumneavoastră. Prin urmare, situația actuală nu este o problemă străină. Este un rezultat direct al activității puterii dumneavoastră”, a subliniat Vlad Batrîncea.

Reamintim că, recent, președinta Maia Sandu și rudele ei apropiate au ajuns în centrul unui scandal după ce s-a aflat că una dintre verișoarele președintei, Anastasia Taburceanu, a fost angajată la MoldATSA fără concurs și a primit acolo peste 120.000 de lei pe lună.

Ulterior, după ce presa a început să reflecte activ această situație, Taburceanu și-a dat demisia, declarând că va returna sporurile și adaosurile la salariu. În acest context, Maia Sandu a declarat într-una din emisiunile televizate că nu a avut nicio legătură cu angajarea Anastasiei Taburceanu la MoldATSA și a aflat despre acest caz doar din investigațiile jurnaliștilor.

„Nu-mi pot imagina ce poate face un specialist în comunicare pentru 120.000 de lei pe lună, la fel cum nu pot să-mi imaginez ce poate face un șofer care primea 60.000 de lei pe lună”, a spus șefa statului.

În cadrul unei conferințe de presă, Maia Sandu a fost din nou întrebată despre situația de la MoldATSA.

„Nu pot înțelege ce s-a întâmplat în cazul Anastasiei Taburceanu, nu o recunosc și nu pot explica cele întâmplate. Din păcate, aproape în fiecare familie există o persoană care face o greșeală, din cauza căreia apoi trebuie să treacă prin suferință. Îmi pare foarte rău pentru asta (...)”, a răspuns președinta țării.