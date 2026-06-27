Banca Mondială va sprijini Moldova în reforma sistemului judiciar.

Banca Mondială (BM) va sprijini Moldova în reforma sistemului judiciar. Acest lucru a fost discutat în cadrul unei întâlniri la Procuratura Generală cu delegația BM, condusă de Adrian Fozzard.

Tema principală a fost asistența internațională extinsă pentru reformarea sistemului judiciar. Banca Mondială a propus un sprijin tehnic și financiar complex, menit să crească eficiența activității procuraturii și a întregului sistem de justiție, transmite infotag.md

Este vorba despre programe de modernizare a instituțiilor, digitalizarea proceselor, precum și consolidarea mecanismelor anticorupție. Separat au fost discutate investițiile pe care banca le poate aloca pentru reînnoirea infrastructurii procuraturii și îmbunătățirea condițiilor de muncă ale angajaților.

Reprezentanții Băncii Mondiale iau în considerare, de asemenea, posibilitatea extinderii asistenței tehnice, inclusiv prin implementarea soluțiilor digitale moderne pentru accelerarea și creșterea transparenței procedurilor judiciare.