Băluțel: Este comunicare și este Forța Fermierilor care efectiv la orice decide să facă știri că iese la protest.

„Multe din asociațiile de agricultori de fapt au apreciat inițiativele Ministerului Finanțelor pe dimensiunea bugetar-fiscală în raport cu ei. Este comunicarea strânsă între Ministerul Finanțelor, Ministerul Agriculturii, cu asociațiile de producători, asociațiile agricole și este Forța Fermierilor, care efectiv la orice element al discuției decide să facă știri din faptul că iese la protest”, a declarat parlamentarul, la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, transmite unimedia.info.

Moderatorul a amintit că Asociația „Forța Fermierilor” a anunțat posibile proteste cu tehnică agricolă în fața clădirii Guvernului.

„E dreptul lor la protest, dar agricultorii mereu sunt bineveniți în discuții cu colegii de la Ministerul Finanțelor și de la Ministerul Agriculturii, și de la Guvern. Noi vrem să discutăm, dar știu cu certitudine că agricultorii au primit răspuns pe toate îngrijorările lor, despre care au vorbit.

Problema cu cota TVA, urmează să vedem în politica fiscală, care va veni de la Guvern, dar problema agricultorilor, din ce înțeleg eu, nu e atât cota, cât cele vreo 9 miliarde de lei nerestituite. Agricultorii vor să li se restituie, timp de 30 de zile, TVA-ul. Și acesta e un angajament al nostru. Eu sunt sigur că va fi reflectat în noua politică bugetar-fiscală, ca noi să revenim la o normalitate de restituire cât mai rapidă a TVA.

Restituirea accizei la motorină - sunt sigur că va fi reflectată în noua politică bugetar-fiscală, pentru că am înțeles solicitările agricultorilor, nu știu dacă integral, dar cu siguranță va fi un răspuns la această solicitare.

Acordarea subvențiilor per hectar - acest lucru iarăși se discută din perspectiva echității și susținerii strategice a agriculturii, pentru că până la urmă, sunt bani publici. Dar pe toate aceste elemente, noi avem un răspuns și el a fost comunicat colegilor din domeniul agricol. Înțeleg că multe din asociațiile de agricultori de fapt au apreciat inițiativele Ministerului Finanțelor pe dimensiunea bugetar-fiscală în raport cu agricultorii”, a răspuns Adrian Băluțel.

La întrebarea jurnalistului unde anume s-a produs eșecul în comunicare, dacă totuși s-a ajuns la proteste, deputatul a răspuns:

„Există un dialog permanent între Ministerul Finanțelor, Ministerul Agriculturii, asociațiile producătorilor și uniunile agricole. Și există „Forța Fermierilor”, care practic la orice motiv preferă să facă o știre din faptul că se pregătește să protesteze. Trebuie spus asta direct. Negocierile nu s-au oprit nici măcar o secundă – nici cu „Forța Fermierilor”, nici cu alte asociații agricole și uniuni de producători.”

Asociația „Forța Fermierilor” nu a comentat deocamdată declarațiile deputatului.

Reamintim că fermierii din raionul Fălești au anunțat un protest care va avea loc vineri, 12 iunie, pe traseul național Sculeni – Fălești. Ei sunt nemulțumiți de situația din sectorul agricol și de creșterea poverii fiscale asupra întreprinderilor agricole micro, mici și mijlocii. Printre cerințele protestatarilor se numără introducerea plăților directe pe hectar, rambursarea integrală a accizelor la motorină și renunțarea la majorarea poverii fiscale în condițiile aplicării cotei TVA de 20%.

Despre organizarea unei acțiuni similare au anunțat și fermierii din raionul Cahul. Protestul lor cu participarea tractoarelor va avea loc pe 12 iunie, între orele 09:00 și 14:00, pe traseul Cantemir – Cahul, lângă intrarea în satul Andrușul de Jos. Acolo vor fi prezente și tehnica și echipamentele agricole ale gospodăriilor agricole micro, mici și mijlocii.