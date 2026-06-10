theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
unimedia.info logounimedia
10 Iunie 2026, 12:15
8 344
Copiază linkul
Link copiat

Băluțel: Codreanu și-a mascat plecarea din PAS cu învinuiri pe care nu le-am auzit niciodată

Deputatul PAS Adrian Băluțel a comentat anunțul privind retragerea lui Alexei Codreanu din funcția de președinte al fracțiunii PAS din Consiliul Raional Orhei.

Băluțel: Codreanu și-a mascat plecarea din PAS cu învinuiri pe care nu le-am auzit niciodată.
Băluțel: Codreanu și-a mascat plecarea din PAS cu învinuiri pe care nu le-am auzit niciodată.

Potrivit lui Băluțel, Codreanu a făcut parte din Biroul Politic Național al PAS în ultimii patru ani, însă nu a exprimat niciodată pretențiile pe care le-a adus după plecarea sa. El a menționat că fostul coleg a avut posibilitatea să ridice aceste probleme în interiorul partidului, dar nu a făcut-o, transmite unimedia.info.

Băluțel consideră că demisia lui Codreanu este legată în primul rând de rezultatele recente ale alegerilor locale din Orhei, unde PAS a ocupat doar locul cinci. În opinia sa, partidul a recunoscut deja necesitatea reorganizării structurii raionale și schimbarea abordărilor în relația cu alegătorii.

Deputatul a declarat că speră ca Codreanu să aibă un sentiment de responsabilitate față de rezultatul organizației pe care a condus-o. Totodată, el a subliniat că acuzațiile aduse PAS au apărut doar după anunțul plecării din partid.

„Și-a mascat plecarea cu învinuiri pe care nu le-am auzit niciodată de la el, deși a fost în forul decizional al partidului”, a spus Băluțel.

Potrivit acestuia, nu au existat discuții privind demiterea lui Codreanu din funcție, iar decizia de a pleca a fost luată de acesta în mod independent.

Anterior, Alexei Codreanu a anunțat că părăsește PAS, afirmând că în partid sunt ignorate opiniile alternative, iar principiile democrației și meritocrației nu mai sunt respectate. PAS a răspuns că respectă decizia sa, dar consideră necesară o resetare a organizației din raionul Orhei după rezultatele slabe la alegeri.

Sursă
unimedia.info logounimedia
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici