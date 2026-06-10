Băluțel: Codreanu și-a mascat plecarea din PAS cu învinuiri pe care nu le-am auzit niciodată.

Potrivit lui Băluțel, Codreanu a făcut parte din Biroul Politic Național al PAS în ultimii patru ani, însă nu a exprimat niciodată pretențiile pe care le-a adus după plecarea sa. El a menționat că fostul coleg a avut posibilitatea să ridice aceste probleme în interiorul partidului, dar nu a făcut-o, transmite unimedia.info.

Băluțel consideră că demisia lui Codreanu este legată în primul rând de rezultatele recente ale alegerilor locale din Orhei, unde PAS a ocupat doar locul cinci. În opinia sa, partidul a recunoscut deja necesitatea reorganizării structurii raionale și schimbarea abordărilor în relația cu alegătorii.

Deputatul a declarat că speră ca Codreanu să aibă un sentiment de responsabilitate față de rezultatul organizației pe care a condus-o. Totodată, el a subliniat că acuzațiile aduse PAS au apărut doar după anunțul plecării din partid.

„Și-a mascat plecarea cu învinuiri pe care nu le-am auzit niciodată de la el, deși a fost în forul decizional al partidului”, a spus Băluțel.

Potrivit acestuia, nu au existat discuții privind demiterea lui Codreanu din funcție, iar decizia de a pleca a fost luată de acesta în mod independent.

Anterior, Alexei Codreanu a anunțat că părăsește PAS, afirmând că în partid sunt ignorate opiniile alternative, iar principiile democrației și meritocrației nu mai sunt respectate. PAS a răspuns că respectă decizia sa, dar consideră necesară o resetare a organizației din raionul Orhei după rezultatele slabe la alegeri.