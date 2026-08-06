Avertismentul Chișinăului: Cine cumpără active scoase la vânzare de Tiraspol riscă să piardă tot.

Persoanele și companiile care participă la privatizarea organizată de administrația nerecunoscută de la Tiraspol își asumă riscuri juridice și financiare semnificative.

Aceasta pentru că Republica Moldova nu recunoaște legalitatea unor astfel de tranzacții. Despre aceasta a declarat vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, informează bani.md.

Declarația a fost făcută pe fondul informațiilor privind intenția structurilor transnistrene de a scoate la privatizare o serie de active în regiunea transnistreană.

„Republica Moldova nu recunoaște actele de privatizare realizate de structurile de la Tiraspol”, a subliniat Chiveri.

El a precizat că poziția autorităților constituționale nu vizează proprietatea privată a locuitorilor regiunii.

„Nu este vorba despre apartamente, case sau terenuri ale cetățenilor. Pentru vânzare sau incluse în lista de privatizare sunt activele care aparțin Republicii Moldova”, a menționat oficialul.

Potrivit acestuia, orice privatizare desfășurată în afara cadrului legal al Republicii Moldova nu are forță juridică.

„Toți cei care intenționează să participe la astfel de privatizări sau să folosească aceste propuneri trebuie să înțeleagă posibilele consecințe juridice și financiare”, a avertizat el.

Vicepremierul a recomandat potențialilor cumpărători să evalueze cu atenție astfel de investiții.

„Recomand să cântăriți bine astfel de decizii, deoarece ele pot costa mult mai mult decât pare la prima vedere”, a declarat el.

Răspunzând la întrebarea dacă în lista activelor supuse privatizării intră întreprinderea MGRES, oficialul a explicat că a menționat centrala electrică doar ca exemplu și că aceasta nu este scoasă la vânzare.

El a subliniat, de asemenea, că bunurile din regiunea transnistreană aparțin Moldovei, iar în procesul de reintegrare autoritățile țării pot întreprinde pași pentru readucerea lor în proprietatea de stat.

Vicepremierul a refuzat să comenteze posibilitatea unor proceduri de arbitraj internațional privind aceste active.

După ce Rusia a sistat livrările de gaze în regiunea transnistreană la începutul anului 2025, economia malului stâng al Nistrului se confruntă cu o scădere serioasă. Potrivit liderului regiunii, Vadim Krasnoselski, producția industrială a scăzut aproximativ cu 30%, iar exporturile — cu peste 40%. Pe acest fond, în regiune a fost instituit regimul de urgență în economie, au fost reduse cheltuielile bugetare și au fost majorate tarifele la resursele energetice.

În aceste condiții, Tiraspolul a inclus în lista de privatizare câteva active industriale. Printre acestea — 25% din acțiunile uzinei de ciment din Rîbnița, cu un preț de pornire de doar 2 milioane de dolari. O tentativă similară de vânzare a acestui pachet a fost întreprinsă și la sfârșitul anului 2025.