theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
noi.md logonoi
11 Iunie 2026, 17:04
496
Copiază linkul
Link copiat

Autoritățile au luat în considerare o parte dintre propunerile opoziției în elaborarea politicii fiscale pentru anul 2027

Autoritățile din Moldova au luat în considerare o parte din propunerile opoziției în elaborarea politicii fiscale pentru anul 2027. Despre acest lucru a anunțat președintele PSRM, fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon.

Autoritățile au luat în considerare o parte dintre propunerile opoziției în elaborarea politicii fiscale pentru anul 2027.
Autoritățile au luat în considerare o parte dintre propunerile opoziției în elaborarea politicii fiscale pentru anul 2027.

Potrivit acestuia, este vorba, în special, despre introducerea cotei zero a impozitului pentru profitul reinvestit, precum și despre restituirea accizelor în agricultură. Ambele inițiative au fost incluse în proiectul politicii fiscale pentru anul viitor, transmite noi.md.

Cu toate acestea, opoziția are în continuare preocupări serioase cu privire la majorarea TVA și la eventualele consecințe ale acestei decizii pentru cetățeni.

Potrivit lui Igor Dodon, în condițiile creșterii prețurilor și ale diminuării puterii de cumpărare a populației, astfel de măsuri pot duce la o agravare a nivelului sărăciei absolute, care depășește deja 33%, și la accentuarea presiunii asupra celor mai vulnerabile categorii sociale.

„În cadrul dezbaterilor asupra acestui proiect, vom prezenta propria noastră viziune, precum și un set de inițiative și propuneri menite să protejeze interesele cetățenilor și să le ofere sprijinul necesar”, a declarat el.

Sursă
noi.md logonoi
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici