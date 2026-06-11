Autoritățile au luat în considerare o parte dintre propunerile opoziției în elaborarea politicii fiscale pentru anul 2027.

Potrivit acestuia, este vorba, în special, despre introducerea cotei zero a impozitului pentru profitul reinvestit, precum și despre restituirea accizelor în agricultură. Ambele inițiative au fost incluse în proiectul politicii fiscale pentru anul viitor, transmite noi.md.

Cu toate acestea, opoziția are în continuare preocupări serioase cu privire la majorarea TVA și la eventualele consecințe ale acestei decizii pentru cetățeni.

Potrivit lui Igor Dodon, în condițiile creșterii prețurilor și ale diminuării puterii de cumpărare a populației, astfel de măsuri pot duce la o agravare a nivelului sărăciei absolute, care depășește deja 33%, și la accentuarea presiunii asupra celor mai vulnerabile categorii sociale.

„În cadrul dezbaterilor asupra acestui proiect, vom prezenta propria noastră viziune, precum și un set de inițiative și propuneri menite să protejeze interesele cetățenilor și să le ofere sprijinul necesar”, a declarat el.