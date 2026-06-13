Autoritățile au lansat o campanie de promovare a reformei administrației publice locale

Primul video al campaniei a fost publicat pe canalele oficiale guvernamentale. Acesta evidențiază avantajele pe care reforma le poate aduce comunităților din întreaga țară. În acest context, președinta Maia Sandu s-a adresat cetățenilor cu un apel de a susține reforma începută, transmite logos-pres.md.

„Când administrațiile își unesc eforturile, crește calitatea serviciilor, infrastructura se modernizează mai rapid, în sate se implementează proiecte, iar nivelul de trai crește. Satele rămân oamenilor. Tradițiile rămân aceleași. Se schimbă doar capacitatea primăriilor de a face mai multe lucruri utile pentru comunitate”, a menționat ea.

Președinta a îndemnat cetățenii să se alăture campaniei pentru a afla mai multe despre schimbările propuse și impactul acestora asupra localităților în care trăiesc. Potrivit autorităților, reforma administrației publice locale are ca scop consolidarea potențialului administrativ al primăriilor și crearea unor comunități mai puternice, capabile să ofere servicii publice de calitate și să atragă mai multe investiții și proiecte de dezvoltare.

Ideea este că dezvoltarea locală poate fi accelerată prin utilizarea mai eficientă a resurselor disponibile. Conform datelor prezentate de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, în prezent peste 790 de primării au decis să se unească voluntar.