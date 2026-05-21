21 Mai 2026, 19:33
6 116
Copiază linkul
Link copiat
Așa-numitul ministru al securității de la Tiraspol a inclus Moldova în „adversarii Transnistriei”
Transnistria trebuie să construiască un sistem de contramăsuri pentru a face față presiunii din partea Moldovei.
Despre aceasta a declarat așa-numitul ministru al securității statului din regiunea transnistreană, Valeri Ghebos, transmite infotag.md
Potrivit acestuia, „inamicul Transnistriei folosește toate instrumentele disponibile pentru a exercita un impact negativ asupra transnistrenilor: militar-politic, informațional, economic, cultural-ideologic, educațional, religios și alte niveluri de influență”.
„Pe toate aceste direcții trebuie să construim un sistem de contramăsuri pentru a minimiza influența distructivă și pentru a transmite populației informații adevărate”, consideră el.