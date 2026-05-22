Arina Spătaru s-a adresat lui Galkin înainte de concertul său în Moldova.

Spătaru a menționat că mulți locuitori ai municipiului Bălți respectă poziția publică anti-război a artistului, însă consideră important să îi povestească despre situația reală din oraș.

Potrivit autoarei, orașul se confruntă de mulți ani cu probleme comunale grave: criza apei, deșeuri, infrastructură precară și lipsa perspectivelor pentru tineri.

„Orașul este sufocat de deșeuri, oamenii nu au apă la robinet, iar acolo unde apare, miroase urât. De luni de zile discutăm despre câinii fără stăpân, probleme comunale elementare, cerem condiții decente de trai, iar în schimb primim concerte, focuri de artificii și artiști scumpi”, scrie Spătaru.

În mesaj se mai menționează că locuitorii sunt sătui de show-uri politice, concerte și evenimente zgomotoase în locul dezvoltării pe termen lung și al investițiilor. Autoarea a subliniat că este familiarizată cu astfel de tehnici politice, deoarece a participat anterior la investigarea schemelor de finanțare ilegală a partidelor politice din Moldova.

Spătaru îi îndeamnă pe oamenii celebri să fie mai atenți la proiectele politice în care se implică în timpul vizitelor în țară.