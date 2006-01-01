Anastasia Taburceanu a fost exclusă din PAS.

Liderul PAS și președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că Anastasia Taburceanu a fost exclusă din partid.

Grosu a declarat că Partidul Acțiune și Solidaritate recunoaște și își asumă responsabilitatea pentru erorile instituționale și umane făcute în gestionarea MoldATSA.

Potrivit lui, verificarea nu a fost efectuată la timp, nu a urmat o reacție necesară pe parcurs, iar circumstanțele nu au fost investigate minuțios.

„Oamenii au dreptul să ceară explicații și să aștepte ca instituțiile statului să funcționeze corect. Iar noi avem datoria să ne asumăm responsabilitatea atunci când există probleme.

Au fost deja luate decizii și în raport cu conducerea MoldATSA, și la APP, și în partid.

Am început investigații interne și la alte întreprinderi de stat”, a spus președintele Parlamentului.

De asemenea, Grosu a anunțat că în cadrul Biroului Permanent Național al partidului s-a votat excluderea din partid a lui Mihai Bondari, Petru Bondari și Lilia Coică. În plus, Grosu a cerut Guvernului demisia lui Petru Bondari din funcția de la Metalferos, inclusiv o revizuire a salariilor mari din întreprinderi.

„Ne cerem scuze pentru greșelile comise. Obiectivul nostru nu s-a schimbat - să ducem țara în UE, să avem instituții puternice, să avem o economie dezvoltată. Iar democrația, instituțiile și statul de drept se bazează în primul rând pe încredere. Drumul este foarte greu și s-au făcut greșeli, însă s-au obținut și multe realizări importante. Acest obiectiv de țară e mai presus de interesele de partid. Vom face mai atent curățenie în echipele noastre, vom continua verificările, vom interveni mai repede când suntem sesizați.

Știu că orice am spune acum va fi întâmpinat cu neîncredere și revolta oamenilor e firească. Înțeleg că vorbele sunt mai puțin credibile și e nevoie de acțiuni care să demonstreze că nu am deviat de la principiile integrității, corectitudinii și onestității. Și asta vom face”, a adăugat Grosu.

Reamintim că pe 18 iunie mass-media a publicat o investigație în care se afirmă că Dumitru Vangheli, șeful Întreprinderii de Stat MoldATSA, cu un salariu de aproximativ 110.000 de lei pe lună, a inclus informații false în CV-ul cu care a câștigat concursul pentru funcție, organizat de Agenția Proprietății Publice în 2025. Vangheli a indicat în documentul publicat pe site-urile instituțiilor de stat că a obținut licența de pilot la una dintre cele mai mari academii private de aviație din Canada și apoi a lucrat doi ani ca pilot pe curse de pasageri la Air Canada. Ambele afirmații, însă, nu corespund realității, conform răspunsurilor primite de ZdG, inclusiv de la Air Canada.

După investigația ZdG, Vangheli a fost suspendat din funcție, apoi demis.

La două zile după publicarea investigației, în spațiul public a apărut informația că Anastasia Taburceanu, fost specialist în comunicare al ex-premierului Natalia Gavrilița și verișoara președintei Maia Sandu, a lucrat la întreprinderea de stat ca specialist în comunicare. Conform datelor publicate, ea a primit pentru această muncă peste jumătate de milion de lei, adică în medie peste 75.000 de lei pe lună, ceea ce a stârnit critici în societate. Pe 23 iunie, Anastasia Taburceanu a anunțat că demisionează și intenționează să returneze banii.

Apoi au urmat încă două demisii pe 29 iunie. Roman Cojuhari a plecat din funcția de director al Agenției Proprietății Publice (APP), iar deputatul PAS Radu Marian a demisionat de la șefia Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe.