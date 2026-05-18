Ambasadorul rus la Chișinău, Oleg Ozerov, convocat la Ministerul Afacerilor Externe.

Pentru moment, nu este clar din ce motiv, însă săptămâna trecută au avut loc mai multe încălcări din partea Rusiei, informează deschide.md.

Miercuri, o dronă rusească a survolat spațiul aerian al R. Moldova de la Nord la Sud, după care a dispărut de pe radare.

Iar vineri, președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a semnat un decret care le permite locuitorilor regiunii separatiste Transnistria să obțină cetățenia rusă fără a fi obligați să locuiască în Rusia sau să cunoască limba rusă.