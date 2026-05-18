18 Mai 2026, 09:14
Ambasadorul rus la Chișinău, Oleg Ozerov, convocat la Ministerul Afacerilor Externe
Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat, astăzi la ora 9:00, la Ministerul Afacerilor Externe.
Pentru moment, nu este clar din ce motiv, însă săptămâna trecută au avut loc mai multe încălcări din partea Rusiei, informează deschide.md.
Miercuri, o dronă rusească a survolat spațiul aerian al R. Moldova de la Nord la Sud, după care a dispărut de pe radare.
Iar vineri, președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a semnat un decret care le permite locuitorilor regiunii separatiste Transnistria să obțină cetățenia rusă fără a fi obligați să locuiască în Rusia sau să cunoască limba rusă.