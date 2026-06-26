Ambasadorul Moldovei a fost convocat la Ministerul rus de Externe. În cadrul diplomației ruse s-a anunțat că lui Lilian Darii i-a fost exprimat un protest ferm din cauza reținerii curierilor diplomați ruși.

Anterior, Ministerul Afacerilor Externe al Moldovei a negat aceste acuzații.

„La 26 iunie, la Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a fost convocat ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Darii, căruia i-a fost exprimat un protest ferm și i-a fost înmânată o notă verbală în legătură cu încălcarea gravă de către partea moldovenească a prevederilor fundamentale ale Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice din 1961”, au declarat reprezentanții MAE al Rusiei, raportează presa rusă.

Partea rusă susține că pe 25 iunie, pe aeroportul din Chișinău, „curierii diplomați ai Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse au fost reținuți timp de mai multe ore”.

De asemenea, MAE al Rusiei a informat că reprezentanții săi nu au putut intra pe teritoriul Republicii Moldova și au fost nevoiți să se întoarcă în țară.

Cu acuzații similare a venit și ambasada Rusiei la Chișinău.

MAE al Moldovei a calificat aceste acuzații drept neîntemeiate.

Ministerul a declarat că poșta diplomatică nu a fost deschisă, reținută sau supusă unei verificări care să încalce Convenția de la Viena. De asemenea, s-a subliniat că curierii diplomați nu au fost reținuți.

MAE a menționat că acțiunile autorităților moldovenești au fost în deplină conformitate cu angajamentele internaționale și legislația națională.

„Afirmările privind încălcarea dreptului internațional sunt false. Poșta diplomatică nu a fost deschisă, reținută sau verificată. Curierii diplomați nu au fost reținuți. Moldova a acționat în deplină conformitate cu angajamentele internaționale. Regretăm că partea rusă interpretează din nou selectiv normele dreptului internațional”, au declarat reprezentanții MAE de la Chișinău.