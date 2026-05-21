noi.md
21 Mai 2026, 15:14
7 833
Alla Darovannaia: Cerem măsuri urgente din cauza valului de escrocherii telefonice

Deputata PSRM Alla Darovannaia a semnalat o creștere bruscă a numărului de escrocherii telefonice în Moldova și a cerut măsuri urgente din partea autorităților de reglementare financiară și a sectorului bancar.

Potrivit acesteia, în ultima perioadă, una dintre cele mai frecvente fraze auzite de cetățeni a devenit: „Dar pe tine te-au înșelat deja la telefon?”, ceea ce reflectă amploarea problemei, transmite noi.md.

Darovannaia a informat că numai în perioada 18-24 mai au fost înregistrate 23 de cazuri de înșelăciune. În 18 dintre acestea, victimele au transferat sume mari de bani către infractori, iar prejudiciul total s-a ridicat la aproximativ 3,7 milioane de lei.

Deputata a menționat, de asemenea, că ea însăși s-a confruntat cu suprasolicitarea serviciilor bancare atunci când a încercat să obțină informații, ceea ce subliniază și mai mult actualitatea problemei.

În acest context, ea a cerut audierea conducerii Băncii Naționale a Moldovei și a conducerii Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), precum și elaborarea unor reglementări interne mai stricte privind protecția consumatorilor.

În opinia Allei Darovanaia, sectorul bancar trebuie să consolideze măsurile de securitate și să introducă reguli mai stricte pentru a preveni creșterea în continuare a fraudelor telefonice și financiare.

noi.md
