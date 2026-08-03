Alexandru Tarnavschi: Refuzul compromisului a dus la slăbirea atribuțiilor Găgăuziei

Alexandru Tarnavschi declară că proiectul de lege aflat în discuție, privind sistemul electoral al Găgăuziei, a devenit o consecință a refuzului de a purta un dialog juridic și de a căuta un compromis între Comrat și Chișinău.

Comentând, în blogul său, situația, deputatul Adunării Populare a Găgăuziei a reamintit că, în mai-iunie, a fost propusă o variantă coordonată de organizare a alegerilor pentru deputații NSG, care corespundea integral legii „Cu privire la statutul juridic special al Găgăuziei”. Documentul prevedea păstrarea, în sarcina NSG, a atribuțiilor de a stabili data alegerilor și de a forma organul electoral regional, transmite infotag.md

Deputatul a menționat că, pentru „prevenirea unei posibile blocări a alegerilor prin intermediul instanțelor judecătorești, a fost propus ca termenii „Comisia Electorală Centrală” (CEC) și „Consiliul Electoral Central” să fie recunoscuți drept sinonime juridice”.

Potrivit acestuia, „o astfel de abordare se baza pe practica Curții Constituționale (CC) a Moldovei din 1999, când diferențele de terminologie nu au devenit un obstacol pentru funcționarea organelor puterii”.

„Din cauza lipsei unui compromis și a disputelor prelungite după decizia Curții Constituționale a Republicii Moldova din 9 iulie, autoritățile centrale au propus propriile modificări legislative. Acestea prevăd transmiterea CEC a Moldovei a atribuțiilor de a numi președintele Consiliului Electoral Central al Găgăuziei, precum și reducerea numărului de membri ai comisiei electorale regionale delegați de autoritățile autonomiei.

Astfel de modificări diminuează nivelul de autonomie al sistemului electoral din Găgăuzia și slăbesc aplicarea Legii privind statutul juridic special al autonomiei în sfera electorală. Discutând despre denumiri, am pierdut și denumirea, și conținutul”, — a declarat Tarnavschi.