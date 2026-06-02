rupor.md
2 Iunie 2026, 13:17
7 442
Alegerile din Găgăuzia, din nou în pericol: Adunarea Populară nu a reușit să întrunească cvorumul

Marți, 2 iunie, deputații Adunării Populare a Găgăuziei urmau să aprobe un document referitor la desfășurarea alegerilor în autonomie.

Totuși, ședința nu a avut loc din cauza lipsei cvorumului, ceea ce nu i-a împiedicat pe aleșii locali să intre într-un schimb verbal de replici. În sală erau prezenți doar 13 din cei 33 de deputați, transmite rupor.md.

Ilia Uzun a schimbat replici cu membrii Adunării Populare în legătură cu proiectul documentului. El a susținut că prevederile acestuia nu corespund legislației.

Tensiunea a crescut după discursul lui Vladimir Kîssa, care l-a acuzat pe președintele interimar al bașcanului de întârzierea intenționată a procesului de deblocare a procesului electoral în autonomie. Ulterior, disputa dintre cei doi politicieni a degenerat în insulte reciproce.

Săptămâna trecută s-a aflat că Adunarea Populară a Găgăuziei a pregătit redactarea finală a proiectului de hotărâre privind organizarea viitoarelor alegeri în organul legislativ regional. Documentul urma să fie examinat și adoptat pe 2 iunie, iar normele prevăzute în acesta urmau să se aplice doar pentru alegerile viitoare.

