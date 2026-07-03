Adunarea Populară a Găgăuziei a stabilit data alegerilor deputaților pentru 15 noiembrie.

Adunarea Populară a Găgăuziei a stabilit o nouă dată pentru alegerile în organul legislativ local. Deputații au votat în unanimitate organizarea scrutinului pe 15 noiembrie 2026.

Decizia a fost luată pe 3 iulie, înainte de verdictul Curții Constituționale la cererea Ministerului Justiției. Ministerul solicită verificarea legalității unor prevederi referitoare la Găgăuzia, inclusiv normele privind organizarea alegerilor în regiune, transmite rupor.md.

Anterior, Adunarea Populară a încercat deja să aprobe modul de desfășurare a viitoarelor alegeri. Proiectul urma să fie examinat pe 2 iunie, iar prevederile sale urmau să se aplice doar o singură dată, la următorul scrutin. Totuși, atunci documentul nu a fost adoptat. Ședința a fost întreruptă după dispute între deputații locali și reprezentanții echipei Șor, iar ulterior s-a constatat că în sală nu era cvorum.

Ulterior, președintele interimar al Adunării Populare, Nicolae Ormandji, și-a dat demisia. Pe 3 iulie, deputații i-au acceptat demisia și l-au ales în funcția de președinte pe Valentin Gaidarji.