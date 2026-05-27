noi.md
27 Mai 2026, 17:34
1 916
Abateri la alegerile locale noi: CEC a aplicat avertismente unor funcționari electorali

Comisia Electorală Centrală a supus verificării activitatea unor funcționari electorali din cadrul birourilor electorale constituite la alegerile locale noi din 17 mai 2026.

În urma verificării datelor din modulul „E-Day”, componentă a Sistemului informațional automatizat de stat „Alegeri”, CEC a constatat existența unor cazuri de înscriere a alegătorilor în listele electorale suplimentare cu încălcarea prevederilor legislației electorale de către membri ai unor birouri electorale ale secțiilor de votare constituite pentru organizarea alegerilor locale noi pentru alegerea primarilor municipiului Orhei și orașului Taraclia, transmite noi.md.

În acest context, CEC a solicitat președinților și secretarilor birourilor electorale vizate explicații privind circumstanțele constatate. Analizând informațiile și explicațiile prezentate, Comisia a stabilit că persoanele vizate nu au verificat dacă alegătorii care s-au prezentat la urne îndeplinesc criteriile legale pentru a fi incluse în listele electorale suplimentare.

Astfel, în urma examinării abaterilor constatate, CEC a decis aplicarea sancțiunii sub formă de avertisment unor funcționari electorali – președinți și secretari ai birourilor electorale.

Comisia Electorală Centrală condamnă ferm orice abatere de la cadrul legal admisă în procesul electoral, cu precădere atunci când aceasta este săvârșită de funcționari electorali, care au responsabilitatea de a asigura corectitudinea și legalitatea procesului electoral.

Asigurarea unui proces electoral transparent și corect reprezintă un interes public major, iar persoanele implicate în administrarea acestuia au obligația de a respecta cu strictețe cadrul normativ electoral.

