Sydney Sweeney a apărut din nou într-o reclamă care a revoltat toată lumea.

Actrița Sydney Sweeney a apărut într-o reclamă pentru bursa de pronosticuri Novig, specializată în pariuri pe evenimente sportive.

În reclamă, Sweeney a apărut nudă, acoperindu-și doar anumite părți ale corpului cu echipament sportiv.

Reclama a acumulat în patru zile 880 de mii de vizualizări doar pe canalul Novig de pe YouTube. Totuși, clipul le-a indignat pe sportivele profesioniste, scrie meduza.io.

„Nu pot descrie furia pe care o simt când privesc asta”, și-a împărtășit impresiile pe Instagram cvadrupla campioană olimpică la înot din Australia, Ariarne Titmus.

Potrivit lui Titmus, o astfel de reclamă este „o palmă dată fiecărei femei”, atât celor care și-au dedicat viața sportului, cât și celor care „iubesc sportul așa cum este el în realitate — muncă în echipă, prietenie, devotament, măiestrie sportivă, unitate...”

„Cum putem trăi într-o lume în care monetizarea corpului feminin și sexualizarea sportului feminin sunt încă la modă?” — a întrebat retoric multipla campioană olimpică.

Titmus a fost susținută și de alte sportive. Gimnasta din SUA Gracie Kramer a publicat pe Instagram un videoclip cu antrenamentele și evoluțiile sale la competiții. „Nu știu ce face Sydney Sweeney acolo, dar iată cum arată o femeie în sport”, a scris ea. Videoclipul a acumulat peste un milion de aprecieri într-o zi.

Și pugilista australiană Skye Nicolson a distribuit un videoclip cu antrenamentele sale. Clienții reclamei au obținut ceea ce și-au dorit, însă ar trebui să lucreze mai bine, a scris ea, cerând să înceteze sexualizarea femeilor în sport. Ea a fost susținută de medaliata cu argint la Jocurile Olimpice, jucătoarea australiană de polo pe apă Tilly Kearns, care a prezentat un videoclip cu evoluțiile echipei sale, precum și de multe alte sportive din Australia, SUA și Marea Britanie. Alergătoarea britanică Amy Hunt, după ce a trecut linia de sosire pe 13 septembrie la un turneu prestigios, i s-a adresat direct actriței. „Sydney Sweeney, iată cum arată femeile în sport”, a declarat ea pentru BBC News.

Majoritatea cititorilor care comentează postările sportivelor au declarat că le împărtășesc poziția, însă, desigur, au existat și cei care le-au acuzat că pur și simplu o invidiază pe Sweeney și îi neagă dreptul de a-și manifesta sexualitatea. „Există o mare diferență între a arăta «sexy» pentru că practici sport și a folosi sexul pentru a face reclamă «sportului»”, a scris Skye Nicolson ca răspuns pe Instagram.

În ceea ce o privește pe Sweeney, aceasta nu este prima reclamă care provoacă reacții negative. Astfel, în 2025 ea a apărut într-o reclamă pentru American Eagle, al cărei slogan conținea un joc de cuvinte între genes („gene”) și jeans („blugi”), ceea ce unii au considerat o aluzie la ideile eugeniei și la propaganda superiorității rasiale. Lui Sweeney i s-a mai reproșat că este alegătoare înregistrată a Partidului Republican din SUA.

Din punct de vedere comercial, reclama a avut succes, acțiunile American Eagle au crescut cu 30%. Reclama a fost comentată chiar și de Donald Trump, căruia i-a plăcut. Abia peste câteva luni, Sweeney a declarat că „a fost surprinsă de reacție”, adăugând că este „împotriva urii și a dezbinării”.

În același an, 2025, Sweeney a lansat o colecție comună de săpunuri cu brandul Dr. Squatch. Pentru fabricarea săpunului, potrivit reclamei, a fost folosită apă din cada în care făcuse baie actrița. Și această strategie publicitară a provocat reacții contradictorii.

Sweeney nu a oferit deocamdată comentarii cu privire la reclama Novig. În același timp, actrița a publicat pe Instagram un story cu copertele The Body Issue — număr special al ESPN The Magazine. Pentru această revistă au pozat nud multe sportive celebre, inclusiv jucătoarea de tenis Serena Williams și fotbalista Megan Rapinoe.