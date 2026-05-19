unian.net
19 Mai 2026, 15:39
Sora Sofiei Rotaru, despre cântăreață: Ea are nivelul ei, eu îl am pe al meu. Suntem diferite

Cântăreața ucraineană Aurica Rotaru s-a exprimat pentru prima dată după mult timp deschis despre sora sa biologică – artista poporului Sofia Rotaru.

Într-un interviu acordat prezentatorului Slava Demin, interpreta a declarat că nu s-a săturat să fie sora Sofiei Rotaru, având în vedere că în spațiul public este menționată în majoritatea cazurilor tocmai astfel. Totodată, cântăreața a recunoscut că îi place când la concerte este anunțată fără niciun fel de titluri, ci pur și simplu – Aurica Rotaru, transmite unian.net.

Răspunzând la întrebarea dacă popularitatea surorii i-a ajutat în carieră, Aurica a declarat că a ajuns pe scena profesională „din întâmplare” și a trebuit să muncească foarte mult – primii pași au fost dificili.

„Sofia era deja foarte cunoscută atunci… și mulți veneau la concert să asculte, să vadă – seamănă sau nu seamănă. Și noi trebuia să muncim foarte mult… Eu nu am încercat niciodată să ajung la nivelul surorii mele. Nu. Ea are nivelul ei, eu am nivelul meu. Suntem diferite”, a declarat Aurica Rotaru.

De asemenea, ea a răspuns la întrebarea dacă totul este bine acum cu Sofia, având în vedere că artista a dispărut practic de pe scenă după începutul războiului.

„Doamne ajută, totul este bine cu ea”, a remarcat Aurica și a lăsat să se înțeleagă că se întâlnește și se vede cu sora sa.

Sursă
unian.net
