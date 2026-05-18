Shakira a câștigat procesul cu Fiscul Spaniei pentru 60 de milioane de euro

Această decizie încheie un conflict de opt ani între vedeta pop columbiană și autoritățile fiscale spaniole privind veniturile cântăreței din anul 2011. Administrația fiscală susținea că Shakira a înșelat autoritățile, locuind în Spania și neplătind taxe. La rândul său, cântăreața a insistat că în anul respectiv și-a desfășurat cea mai mare parte a activității profesionale în afara țării, informează elpais.com.

Instanța a pronunțat o hotărâre în favoarea Shakirei, concluzionând că aceasta nu a fost prezentă pe teritoriul Spaniei pentru perioada minimă necesară recunoașterii sale ca rezident fiscal, demontând astfel principalul argument al administrației fiscale.

Instanța a anulat deciziile anterioare prin care cântăreței i s-a cerut să plătească aproape 55 milioane de euro în taxe și amenzi. Acum, autoritățile fiscale trebuie să îi returneze 60 milioane de euro, precum și dobânzile calculate și cheltuielile judiciare.