Sărbătorirea celei de-a 57-a aniversări a Jennifer Lopez la Paris, marcată de schimbarea unor ținute luxoase.

În timpul Săptămânii Modei de la Paris, Jennifer Lopez a eclipsat chiar și Turnul Eiffel cu strălucirea sa, scrie People.

Superstarul a petrecut câteva zile în capitala Franței, unde nu doar a participat la prezentările Haute Couture Fashion Week, ci și și-a sărbătorit în avans cea de-a 57-a aniversare în cercul celor dragi. Printre oaspeți s-a aflat și sora ei, Linda, pe care mulți o consideră foarte asemănătoare cu cântăreața, transmite news.am.

Desigur, petrecerea interpretei J.Lo nu a fost lipsită de o impresionantă serie de ținute de modă. Împreună cu stiliștii săi, Rob Zangardi și Mariel Haenn, ea a pregătit o garderobă plină de paiete, rochii luxoase și bijuterii. Doar într-o singură seară, Lopez a purtat bijuterii cu diamante în greutate totală de peste 400 de carate.

Cântăreața, al cărei zi de naștere este pe 24 iulie, a prezentat toate ținutele sale într-o serie de fotografii publicate pe Instagram.

Prima ținută a fost o rochie albă spectaculoasă Stephane Rolland, cu guler înalt și fustă mini voluminoasă, care dezvăluia pantofii albi ce păreau o continuare a rochiei.

Ținuta monocromă a Jennifer a fost completată de bijuterii Chopard Haute Joaillerie: un colier și cercei cu rubine tăiate în formă de pară, cu o greutate totală de 42,20 carate, precum și diamante tăiate în formă de pară și asher, cu o greutate totală de 112,54 carate. În plus, a purtat un inel din colecția Chopard Green Carpet cu un diamant tăiat în formă de marquise, în greutate de 2,82 carate, montat în aur alb de 18 carate.

O altă ținută remarcabilă a fost o rochie semi-transparentă Zuhair Murad, complet brodată cu cristale, combinată cu o mantie din pene. Aceasta a fost completată de cercei Chopard cu diamante rotunde, cu o greutate totală de 6,28 carate, și perle albe cu o greutate totală de 68,03 carate.

Lopez a apărut și într-un look în stilul vechiului Hollywood, alegând o rochie neagră din dantelă Tamara Ralph. Aceasta a fost împodobită cu bijuterii luxoase Chopard, inclusiv un colier cu diamante în greutate de 190,55 carate, cercei cu diamante în greutate de 19,22 carate, o brățară cu diamante în greutate de 73,69 carate, montată în aur alb de 18 carate, și un inel din aur alb cu diamante în greutate totală de aproape 6 carate.

„Pur și simplu acest sentiment... Sărbătorirea zilei de naștere la Paris!”, a scris Lopez în descrierea postării din 10 iulie.

De asemenea, ea a mulțumit prietenilor:

„Mulțumesc, Anastasia și Claudia, pentru cea mai frumoasă cină festivă la Paris. Voi vă voi iubi mereu. Mulțumesc lui Stephane Rolland și Tamarei Ralph pentru generozitatea și sprijinul vostru de-a lungul atâtor ani! Mariel, Benny și întregii mele familii – mulțumesc că sunteți mereu alături și că ați ajutat să îndeplinim visul surorii mele de a călători la Paris în cel mai frumos mod”.

Cântăreața a dedicat cuvinte calde speciale surorii mai mici, Linda, care și-a sărbătorit ziua de naștere pe 14 iunie: „Cuvintele „Te iubesc!” nu sunt suficiente pentru a exprima tot ce simt pentru tine, surioara mea mai mică!”.