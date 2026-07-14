O femeie din Italia, achitată după ce și-a strangulat mama bolnavă de Alzheimer

Un tribunal italian a achitat-o pe Giuseppina Martin, care și-a ucis mama în vârstă de 93 de ani, bolnavă de Alzheimer.

Tragedia a avut loc în noaptea de 9 martie 2025, în orașul San Giovanni Valdarno. Giuseppina Martin și-a strangulat mama în vârstă, apoi a sunat singură la poliție, a recunoscut fapta și a cerut ajutor, transmite firenze.repubblica.it.

Procuratura a cerut pentru inculpată 12 ani de închisoare, acuzând-o de omor cu circumstanțe agravante. Totuși, jurații au dat un verdict de achitare. Expertiza psihiatrică a confirmat că Martin nu conștientiza natura faptelor sale. Îngrijirea îndelungată a mamei cu boala Alzheimer i-a provocat femeii o tulburare posttraumatică severă.

În instanță, Martin a povestit despre povara fizică și emoțională colosală. Ea a menționat că serviciile de stat nu i-au oferit sprijinul necesar. Inculpata și-a exprimat regretul și a cerut iertare. Experții au stabilit că starea psihologică cauzată de boala mamei a făcut ca femeia să-și piardă controlul de sine în momentul comiterii crimei.