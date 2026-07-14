theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
14 Iulie 2026, 23:08
3 454
Copiază linkul
Link copiat

O femeie din Italia, achitată după ce și-a strangulat mama bolnavă de Alzheimer

Un tribunal italian a achitat-o pe Giuseppina Martin, care și-a ucis mama în vârstă de 93 de ani, bolnavă de Alzheimer.

O femeie din Italia, achitată după ce și-a strangulat mama bolnavă de Alzheimer. Foto: Amaranto channel.
O femeie din Italia, achitată după ce și-a strangulat mama bolnavă de Alzheimer. Foto: Amaranto channel.

Tragedia a avut loc în noaptea de 9 martie 2025, în orașul San Giovanni Valdarno. Giuseppina Martin și-a strangulat mama în vârstă, apoi a sunat singură la poliție, a recunoscut fapta și a cerut ajutor, transmite firenze.repubblica.it.

Procuratura a cerut pentru inculpată 12 ani de închisoare, acuzând-o de omor cu circumstanțe agravante. Totuși, jurații au dat un verdict de achitare. Expertiza psihiatrică a confirmat că Martin nu conștientiza natura faptelor sale. Îngrijirea îndelungată a mamei cu boala Alzheimer i-a provocat femeii o tulburare posttraumatică severă.

În instanță, Martin a povestit despre povara fizică și emoțională colosală. Ea a menționat că serviciile de stat nu i-au oferit sprijinul necesar. Inculpata și-a exprimat regretul și a cerut iertare. Experții au stabilit că starea psihologică cauzată de boala mamei a făcut ca femeia să-și piardă controlul de sine în momentul comiterii crimei.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici