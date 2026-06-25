Madonna, în vârstă de 67 de ani, a impresionat prin apariția sa la ieșirea din un hotel.

Madonna a fost una dintre cele mai remarcate invitate la Săptămâna Modei de la Paris. Totuși, fanii au observat că vedeta și-a pierdut vizibil silueta în ultima perioadă.

Îi este din ce în ce mai greu să ascundă schimbările evidente legate de vârstă.

Cântăreața americană Madonna a apărut la un eveniment de seară într-o ținută îndrăzneață, care a atras toate privirile. Unii au remarcat brațele subțiate ale legendei muzicii pop, care de mult timp stârnesc îngrijorare, transmite focus.ua.

La ieșirea din hotelul The Ritz, ea a fost suprinsă purtând o rochie mini semitransparentă, fără sutien. Cântăreața și-a completat ținuta cu cizme argintii, ciorapi de culoarea pielii și bijuterii. Ținea în mână o jachetă metalică, iar pe ochi purta ochelari de soare.