Madonna, în corset și ciorapi plasă, a pozat pentru o revistă glossy.

Cântăreața în vârstă de 67 de ani a realizat o nouă ședință foto pentru o revistă cunoscută.

Madonna a devenit vedeta principală a noului număr al ediției italiene Vogue. Pe coperta glossy-ului a apărut în corset, ciorapi plasă, genunchiere, pantofi strălucitori și cu bandaje elastice pe brațe. Autorul fotografiilor este Rafael Pavarotti, transmite tsn.ua.

În interviul pentru revistă, Madonna a vorbit despre noul său album Confessions II, care va fi lansat pe 3 iulie, și despre muzica contemporană.

Noul album Confessions II este continuarea cultului Confessions on a Dance Floor. Madonna spune că nu a încercat să repete succesul discului din 2005, ci a dorit să transmită din nou senzația de libertate pe care o oferă dansul. Ea a lucrat din nou cu producătorul Stuart Price, care a creat împreună cu ea albumul original.

Noul său album este un răspuns la singurătate. Madonna a numit noul său disc Confessions II „un antidot împotriva izolării”. Potrivit ei, muzica de dans unește oamenii și le amintește că nu sunt singuri. Cântăreața consideră că cultura cluburilor a fost întotdeauna un loc al libertății, unde oameni de toate vârstele, naționalitățile, orientările și opiniile se puteau simți egali. De aceea, muzica de dans are pentru ea nu doar o valoare de divertisment, ci și una socială.

Madonna s-a exprimat și despre rețelele sociale. Ea a recunoscut că uneori visează să dispară pur și simplu, să se deconecteze de la atenția publicului și a rețelelor sociale. Totuși, creația o aduce mereu înapoi. Artista consideră că rețelele sociale moderne creează adesea iluzia apropierii între oameni, deși în realitate pot amplifica sentimentul de izolare. În opinia ei, comunicarea live și emoțiile împărtășite la concerte sau pe ringul de dans nu pot fi înlocuite de interacțiunea virtuală.