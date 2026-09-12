theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
12 Septembrie 2026, 14:00
20 856
Copiază linkul
Link copiat

Lady Gaga a devenit mamă pentru prima dată

Cântăreața americană Lady Gaga a devenit mamă pentru prima dată.

Lady Gaga a devenit mamă pentru prima dată.
Lady Gaga a devenit mamă pentru prima dată.

Potrivit publicației Page Six vedeta pop și logodnicul ei, omul de afaceri Michael Polansky, au devenit recent părinții primului lor copil. Sexul, numele și data nașterii bebelușului nu au fost deocamdată dezvăluite.

Cei doi au fost deja surprinși de paparazzi împreună cu nou-născutul în nordul Californiei. În fotografiile publicate de publicație se vede cum Lady Gaga ține copilul într-un sling și îl sprijină cu o mână.

Anterior, Daily Mail scria, citând o sursă apropiată cuplului, că artista s-ar fi putut căsători în secret cu Polansky. Potrivit insiderului, nimeni dintre cunoscuți nu a văzut-o și nu a mai auzit nimic despre ea de mai bine de o lună. Interlocutorul publicației a presupus că ea a fugit cu Polansky și își petrece luna de miere. O altă sursă a adăugat că Gaga și-a dorit întotdeauna să aibă o familie numeroasă după vârsta de 40 de ani.

Lady Gaga și Michael Polansky s-au logodit în 2024. În octombrie al aceluiași an, într-un interviu acordat lui Jimmy Kimmel, ea spunea că vrea pur și simplu să se căsătorească la starea civilă cu iubitul său și să comande mâncare chinezească. Cântăreața glumea că, având în vedere cum este ea, nunta va semăna cu un circ cu unicorni. În martie 2026, Gaga a promis într-o emisiune radio a lui Bruno Mars că nunta cu Polansky va avea loc în curând.

Lady Gaga a devenit mamă pentru prima dată

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici