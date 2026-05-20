Kylie Minogue a învins cancerul de sân pentru a doua oară,

Prima dată Kylie Minogue s-a confruntat cu cancerul de sân în 2005, tratamentul ei fiind atunci intens discutat în mass-media. Într-un film, Minogue a declarat că a fost diagnosticată a doua oară cu cancer de sân acum cinci ani, însă nu a dorit să vorbească public despre acest lucru. Diagnosticul i-a fost pus după un control de rutină. În film, artista a subliniat că diagnosticul precoce „a fost foarte util”, transmite theguardian.com.

„Al doilea diagnostic de cancer l-am primit la începutul anului 2021. Am reușit să păstrez acest lucru secret. Nu ca prima dată. Din fericire, am trecut peste asta. Din nou. Și totul este bine. Cine știe ce mă așteaptă în viitor, dar muzica pop mă hrănește. Pasiunea mea pentru muzică este mai puternică ca niciodată”, spune artista în proiectul documentar.

Potrivit cântăreței, după ce a trecut prin tratament, i-a fost greu să aleagă momentul potrivit pentru a vorbi public despre acest lucru, inclusiv după succesul single-ului său Padam Padam, care a primit un „Grammy” în 2023. Minogue a mai spus că perioada luptei cu cancerul a fost dedicată piesei sale Story din 2023, din albumul Tension.

„Nu m-am simțit obligată să povestesc asta întregii lumi și, de fapt, atunci pur și simplu nu puteam face asta, pentru că eram doar o umbră a mea însămi. La un moment dat nici nu voiam să ies din casă. Padam Padam mi-a deschis atât de multe uși, dar în adâncul sufletului știam că cancerul nu este doar un fenomen trecător în viața mea. Chiar am vrut să vorbesc despre ce s-a întâmplat, ca să pot să las asta în urmă”, a povestit Minogue.