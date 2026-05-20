Kim Kardashian: Iau 35 de pastile pe zi și visez la o perfuzie în drum spre muncă.

În timpul participării la podcastul Good Hang, fondatoarea brandului SKIMS a povestit că ia aproximativ 35 de suplimente alimentare diferite în fiecare zi, transmite news.am.

Această cifră a surprins atât de mult prezentatoarea, încât aceasta a rămas fără cuvinte. Totuși, Kim a precizat că împarte administrarea pastilelor în trei etape pe parcursul zilei: „Le împart în trei doze zilnic”.

Mai ales dificil, după cum spune Kardashian, îi este cu uleiul de pește. Vedeta a recunoscut că într-un moment s-a săturat de cantitatea constantă de capsule și a decis să renunțe la acest supliment.

„M-am gândit: gata, nu mai pot să iau acest ulei de pește. Sunt deja obosită de pastile”.

Dar experimentul a fost nereușit. După efectuarea analizelor de sânge, a devenit evident că organismului îi lipsesc substanțele necesare, iar ea a fost nevoită să revină la suplimente.

Kim a mai spus că își dorește o metodă mai comodă de a primi substanțele necesare, de exemplu, prin perfuzii intravenoase. „Mi-aș dori să existe o perfuzie zilnică pe care să o pot face în drum spre muncă”.

În timpul discuției, conversația a trecut neașteptat la tema densității osoase. Kardashian s-a conectat la înregistrarea podcastului online după antrenament, iar acest lucru a fost motivul pentru a discuta despre sănătate și formă fizică.

Vedeta a povestit că face regulat scanarea DEXA – o investigație care permite măsurarea densității osoase și a compoziției corpului. Mai mult, aceasta a devenit deja o tradiție adevărată în familia Kardashian-Jenner.

Potrivit vedetei, o dubă mobilă specială cu echipament vine direct în complexul lor rezidențial închis, unde locuiesc ea, mama și surorile ei. „Avem o persoană cu un scaner DEXA portabil care vine cu duba. Toate surorile mele și mama locuiesc într-o zonă închisă, așa că duba pur și simplu se oprește, intrăm înăuntru, ne întindem câteva minute și aparatul scanează complet corpul”.

Kardashian a explicat că procedura durează aproximativ trei minute și oferă informații detaliate despre starea oaselor.

Familia Kardashian este cunoscută de mult timp pentru atenția obsesivă acordată aspectului, sănătății și longevității. În unul dintre episoadele show-ului The Kardashians, difuzat în vara anului 2024, surorile comparau rezultatele testelor privind vârsta biologică.

Atunci, Khloe era încântată după ce examinarea medicală a arătat că biologic are doar 28 de ani, deși în realitate avea 40 la acel moment. Kim însăși, care avea atunci 43 de ani, avea o vârstă biologică de 34 de ani.