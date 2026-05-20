Kim Kardashian i-a iertat pe hoții care i-au furat bijuterii în valoare de 7,5 milioane de lire sterline.

La aproape zece ani după atac, vedeta a solicitat o despăgubire simbolică de la infractori — de doar un euro, transmite news.am.

Este vorba despre un jaf răsunător care a avut loc în 2016, în timpul Săptămânii Modei de la Paris. Atunci, un grup de infractori a pătruns în camera vedetei Kim Kardashian din hotelul de lux Hôtel de Pourtalès, a legat-o, i-a astupat gura și, amenințând cu arme, i-a furat bijuterii în valoare de aproximativ 7,5 milioane de lire sterline.

Dintre bijuteriile furate se număra și celebrul inel de logodnă în valoare de aproximativ 3 milioane de lire, oferit vedetei de fostul ei soț – rapperul Kanye West. Majoritatea obiectelor furate nu au fost recuperate.

Totuși, în timpul audierilor pentru procesul civil, avocata Kim Kardashian, Leonor Enneric, a declarat că clienta sa nu mai urmărește o despăgubire financiară serioasă.

„Ea cere doar un euro simbolic”, a spus avocata.

Această sumă trebuie plătită de cei patru membri principali ai bandei, inclusiv organizatorul atacului – Aomar Ait Heddache, în vârstă de 70 de ani.

Anterior, după procesul mediatizat, membrii grupului infracțional au fost numiți „hoții bunici” din cauza vârstei și problemelor de sănătate. În ciuda sentințelor pronunțate, niciunul dintre ei nu s-a întors la închisoare. Judecătorul a luat în considerare vârsta inculpaților, agravarea stării lor de sănătate și timpul petrecut în arest preventiv.

Șeful bandei a primit cea mai dură pedeapsă, opt ani de închisoare, dintre care cinci cu suspendare.

În timpul ședinței, Kim Kardashian a reacționat emoțional la scrisoarea de scuze de la Ait Heddache. Cu lacrimi în ochi, ea a spus: „Apreciez această scrisoare. Vă iert pentru ce s-a întâmplat, dar asta nu schimbă emoțiile, sentimentele și trauma care mi-au schimbat viața pentru totdeauna”.

Judecătorul David De Pa a recunoscut ulterior că pedepsele au fost într-adevăr destul de blânde, dar a subliniat că probabil niciunul dintre inculpați nu va mai comite infracțiuni.

Interesant este că stilista Kim Kardashian – Simona Bretter, care se afla în cameră în timpul atacului – a cerut și ea doar o despăgubire simbolică de un euro.

Complet diferit a procedat administratorul hotelului, Abderrahman Watiki, căruia infractorii i-au amenințat de asemenea cu arme. El solicită o despăgubire de 550.000 de euro.

Hotelul Hôtel de Pourtalès solicită și el o despăgubire, aproximativ 86.000 de lire, pentru prejudiciul adus reputației.

Decizia finală privind despăgubirile civile va fi anunțată de instanța franceză pe 15 septembrie.