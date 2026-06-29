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focus.ua logofocus
29 Iunie 2026, 10:26
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Kate Middleton a cucerit cele trei cele mai înalte vârfuri din Regatul Unit în 24 de ore

Kate Middleton, în vârstă de 44 de ani, a urcat împreună cu alpiniști pe cele trei cele mai înalte vârfuri montane din Marea Britanie, apoi a apărut pe rețelele sociale.

Kate Middleton a cucerit cele trei cele mai înalte vârfuri din Regatul Unit în 24 de ore.
Kate Middleton a cucerit cele trei cele mai înalte vârfuri din Regatul Unit în 24 de ore.

Prințesa de Wales a urcat munții Scafell Pike în Anglia, Ben Nevis în Scoția și Snowdon în Țara Galilor în cadrul National Three Peaks Challenge. Kate a avut ca scop strângerea de fonduri pentru o organizație caritabilă oncologică, scrie focus.ua citând foxnews.com.

Pe pagina cuplului regal de pe Instagram, Kate Middleton a publicat o fotografie în care zâmbește, stând pe vârful Ben Nevis din Scoția. Prințesa de Wales a decis, de asemenea, să inspire oamenii printr-un mesaj emoționant. În acesta, Kate a amintit de lupta sa cu cancerul și a povestit despre decizia de a participa la această provocare dificilă.

„Cancerul afectează nu doar corpul. Schimbă modul în care gândești și simți și influențează profund fiecare aspect al vieții. Știu asta din propria experiență și înțeleg că drumul în timpul tratamentului și după el necesită mai mult decât medicamente”, a spus prințesa, adresându-se oamenilor.

Soția prințului William a explicat că a decis să participe la ascensiune nu doar pentru provocarea fizică, ci și pentru „posibilitatea de a descoperi viața după diagnostic și de a-și exprima recunoștința pentru ceea ce a primit”.

„Prin această inițiativă vreau să atrag atenția asupra consecințelor mai profunde ale bolilor grave și asupra importanței unei abordări complexe în domeniul sănătății. Fiecare persoană este unică, iar asigurarea unei îngrijiri holistice permite celor care se luptă cu cancerul să facă față unei încercări profund personale, care este diagnosticul”, a subliniat Kate Middleton.

Sursă
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