Gwyneth Paltrow este criticată pentru promovarea locuințelor de lux în Israel

Actrița laureată cu premiul Oscar Gwyneth Paltrow a stârnit un val masiv de indignare: criticii o numesc „surdă la realitate”, „proastă”, iar trucul ei recent de promovare fără rușine a fost denumit Gwynocide, scrie euronews.com.

Actrița în vârstă de 53 de ani, care a devenit antreprenoare în domeniul stilului de viață datorită brandului său Goop, a apărut într-un spot publicitar pentru proiectul 51 Park — un complex rezidențial de lux cu 51 de etaje în Herzliya, la nord de Tel Aviv.

În acest clip stânjenitor, Paltrow povestește despre rutina sa de dimineață și descrie ce face casele din apropierea parcului atât de atractive.

„Există un motiv pentru care cele mai emblematice clădiri din lume se află lângă un parc”, spune ea.

La întrebarea dacă această casă de lux se află în New York, ea răspunde: „În Herzliya. În Israel”.

Aceste imagini au stârnit un val de critici pe rețelele sociale: comentatorii amintesc de conflictul în curs din Gaza și de catastrofa umanitară. La doar câteva mile de 51 Park, palestinienii sunt uciși și alungați de coloniști și militari israelieni. Conform unei analize recente Oxfam, în ultimii trei ani au murit mai mulți palestinieni decât în cei 17 ani precedenți la un loc.

Deși Paltrow însăși, crescută într-o familie cu rădăcini evreiești și creștine, nu a publicat clipul, mulți utilizatori au lăsat sub ultimele ei postări pe Instagram steaguri palestiniene și mesaje „Libertate pentru Palestina”.

Un utilizator X a scris: „Degradare morală totală. În timp ce copiii din Gaza se confruntă cu genocid, foamete și ucideri în masă zilnice, Gwyneth Paltrow promovează apartamente de lux în Israel. Fără conștiință, fără etică — doar complicitate la acțiunile regimului de ocupație. Absolut dezgustător”.

Altul a adăugat: „Femeie dezgustătoare. E gata de orice pentru niște bani în plus”.

Un alt utilizator X a scris: „Odată o adoram pe Gwyneth Paltrow pentru talentul ei actoricesc. Nu am ratat niciun film al ei. Astăzi simt pur și simplu greață. Pentru câțiva dolari în plus, pe care oricum îi avea din belșug, și-a vândut sufletul diavolului promovând un complex rezidențial în Israel, construit pe pământ palestinian furat”.

Paltrow nu a reacționat încă public la valul de critici, așa că răspunsul la această întrebare rămâne deschis.