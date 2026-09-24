theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
focus.ua logofocus
24 Septembrie 2026, 20:36
5 949
Copiază linkul
Link copiat

Fiica lui Kurt Cobain a apărut în public pentru prima dată în 8 ani

Fiica în vârstă de 34 de ani a lui Kurt Cobain — Frances Bean Cobain — a apărut în public pentru prima dată după opt ani. Ea a pășit pe covorul roșu într-o ținută elegantă.

Fiica lui Kurt Cobain a apărut în public pentru prima dată în 8 ani.
Fiica lui Kurt Cobain a apărut în public pentru prima dată în 8 ani.

Fiica legendarului muzician a participat la o proiecție specială a filmului The Deputy, în Los Angeles. Ea a fost producătoare executivă a peliculei. Fotografiile cu Frances au fost publicate pe Instagram, scrie focus.ua

Frances Bean Cobain, în vârstă de 34 de ani, a ales pentru apariția publică următoarea ținută: un tricou uzat cu imprimeu, pantaloni scurți negri, o jachetă din piele maro și cizme albe.

Apropo, ultima dată fiica cunoscutului cântăreț a apărut pe covorul roșu în 2018. În 2019, ea a fost surprinsă de paparazzi la prezentarea Moschino.

Este interesant că Frances este singurul copil al solistului trupei Nirvana, Kurt Cobain, și al lui Courtney Love. Tatăl ei a murit în aprilie 1994, când fetița avea 1,5 ani.

În 2023, Frances s-a căsătorit cu Riley Hawk, fiul legendarului skateboarder Tony Hawk. În septembrie 2024, li s-a născut fiul Ronin Walker Cobain Hawk — primul nepot al lui Kurt Cobain.

Fiica lui Kurt Cobain a apărut în public pentru prima dată în 8 ani

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
focus.ua logofocus
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici