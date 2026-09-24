Fiica lui Kurt Cobain a apărut în public pentru prima dată în 8 ani.

Fiica în vârstă de 34 de ani a lui Kurt Cobain — Frances Bean Cobain — a apărut în public pentru prima dată după opt ani. Ea a pășit pe covorul roșu într-o ținută elegantă.

Fiica legendarului muzician a participat la o proiecție specială a filmului The Deputy, în Los Angeles. Ea a fost producătoare executivă a peliculei. Fotografiile cu Frances au fost publicate pe Instagram, scrie focus.ua

Frances Bean Cobain, în vârstă de 34 de ani, a ales pentru apariția publică următoarea ținută: un tricou uzat cu imprimeu, pantaloni scurți negri, o jachetă din piele maro și cizme albe.

Apropo, ultima dată fiica cunoscutului cântăreț a apărut pe covorul roșu în 2018. În 2019, ea a fost surprinsă de paparazzi la prezentarea Moschino.

Este interesant că Frances este singurul copil al solistului trupei Nirvana, Kurt Cobain, și al lui Courtney Love. Tatăl ei a murit în aprilie 1994, când fetița avea 1,5 ani.

În 2023, Frances s-a căsătorit cu Riley Hawk, fiul legendarului skateboarder Tony Hawk. În septembrie 2024, li s-a născut fiul Ronin Walker Cobain Hawk — primul nepot al lui Kurt Cobain.