Centrul New York-ului va fi închis din cauza nunții cântăreței Taylor Swift.

Pe 3 iulie, la New York, va avea loc ceremonia de căsătorie a cântăreței Taylor Swift cu jucătorul NFL Travis Kelce. Evenimentul se va desfășura în complexul Madison Square Garden.

Despre aceasta informează AP, citând surse din cadrul organelor de drept. Potrivit presei, străzile adiacente acestei clădiri din centrul Manhattanului vor fi închise. Din cauza evenimentului, pot apărea modificări în funcționarea localurilor, magazinelor și a transportului public din apropiere.

Organizatorii nunții, la fel ca și mirele și mireasa, nu dezvăluie detalii despre ceremonia festivă. Martorii oculari spun că în fața „Madison Square Garden” sunt descărcate camioane mari cu echipament. La un moment dat, la intrarea în clădire a fost întins un covor mare, dar apoi acesta a fost îndepărtat.

Despre logodna lor, Taylor Swift și Travis Kelce au anunțat în august 2025. În ultimele săptămâni au început să circule zvonuri că nunta doamnei Swift și a domnului Kelce este programată pentru 3-5 iulie, cu ocazia aniversării a 250 de ani a SUA, și va avea loc la „Madison Square Garden”.

Arena sportivă „Madison Square Garden” are o capacitate de până la 19.500 de persoane și este folosită frecvent ca sală de concerte. Acolo au avut loc anterior și ceremonii de nuntă. În 1974, acolo a avut loc nunta cântărețului de funk Sly Stone și a actriței Kathy Silva.