Celine Dion a revenit pe scenă cu un comeback emoționant la Paris

Interpreta canadiană, care a anunțat în 2022 că a fost diagnosticată cu o afecțiune neurologică, cunoscută sub numele de sindromul persoanei rigide, nu și-a putut stăpâni lacrimile urcând pe scenă în fața a 30.000 de admiratori.

Céline Dion a revenit mult așteptată pe scenă sâmbătă seara, la Paris — acesta a fost primul ei concert complet după șase ani, scrie euronews.com.

„Drumul a fost anevoios; călătoria a durat mai mult decât mă așteptam”, le-a spus ea spectatorilor. „Dar mă atrăgea o rază slabă de lumină în depărtare, sus, în munți”.

„În această seară vreau să cânt pentru voi. Să cânt pentru mine. Să cânt pentru viață”, a adăugat ea, în aplauze asurzitoare.

Apoi, Dion a interpretat o serie de cele mai cunoscute și emblematice hituri ale sale, inclusiv „My Heart Will Go On” și „Because You Loved Me”, primind reacții entuziaste atât din partea fanilor, cât și a criticilor.

Concertul de sâmbătă, la care, potrivit relatărilor, au participat fosta primă doamnă a SUA, Michelle Obama, și mai mulți politicieni francezi, a fost primul dintr-o serie de 26 de seri la Arena Plenitude, cunoscută anterior sub numele de La Défense Arena.

Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a felicitat-o pe Dion pentru ceea ce el a numit „o revenire incredibilă pe scenă după șase ani lungi”.

„Totul revine”, a scris el într-o postare pe rețelele sociale.

În decembrie 2022, Dion a anunțat că a fost diagnosticată cu sindromul persoanei rigide — o boală neurologică autoimună rară, care poate provoca rigiditate musculară și spasme.

Această boală incurabilă a obligat-o pe cântăreață să anuleze concerte și i-a făcut pe mulți să se îndoiască că va mai putea vreodată să revină pe scenă.