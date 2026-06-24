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euronews.com logoeuronews
24 Iunie 2026, 22:00
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Cate Blanchett lansează un serviciu gratuit pentru protejarea identității împotriva inteligenței artificiale

Celebra actriță australiană, Cate Blanchett, a prezentat în Parlamentul European un registru al consimțământului, care permite protejarea imaginii împotriva utilizării de către inteligența artificială.

Cate Blanchett lansează un serviciu gratuit pentru protejarea identității împotriva inteligenței artificiale.
Cate Blanchett lansează un serviciu gratuit pentru protejarea identității împotriva inteligenței artificiale.

Cate Blanchett continuă lupta împotriva utilizării necontrolate a inteligenței artificiale. Marți, actrița și producătoarea australiană a lansat un site gratuit care permite oricărei persoane să-și protejeze identitatea de utilizarea în sistemele AI, scrie euronews.com.

Actrița a prezentat registrul Human Consent Registry („Registrul consimțământului uman”) la un eveniment din Parlamentul European de la Bruxelles, organizat de europarlamentarul bulgar Eva Maydell. Sa eveniment a participat și regizorul Steven Soderbergh.

„În era AI, identitatea ta este proprietatea ta intelectuală, iar fiecare are dreptul să decidă cum poate sau nu poate AI să o folosească”, a declarat Blanchett, cofondatoare a organizației non-profit RSL Media, care dezvoltă instrumente de consimțământ pentru utilizarea AI.

Noul registru al organizației le oferă utilizatorilor posibilitatea de a permite, cu sau fără anumite condiții, ori de a interzice utilizarea de către inteligența artificială a numelui, imaginii, vocii, înfățișării, mișcărilor și a altor caracteristici personale.

Instrumentul este disponibil atât persoanelor fizice, cât și terților, de exemplu agenților și managerilor. Pe viitor, acesta va permite oamenilor să-și protejeze operele de artă, personajele și brandurile, se arată într-un comunicat al RSL Media.

Europarlamentarul din partea Partidului Popular European Eva Maydell a numit Human Consent Registry „un instrument care face drepturile transparente, întărește încrederea și păstrează creativitatea umană în centrul progresului tehnologic”.

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