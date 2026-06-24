Cate Blanchett lansează un serviciu gratuit pentru protejarea identității împotriva inteligenței artificiale.

Celebra actriță australiană, Cate Blanchett, a prezentat în Parlamentul European un registru al consimțământului, care permite protejarea imaginii împotriva utilizării de către inteligența artificială.

Cate Blanchett continuă lupta împotriva utilizării necontrolate a inteligenței artificiale. Marți, actrița și producătoarea australiană a lansat un site gratuit care permite oricărei persoane să-și protejeze identitatea de utilizarea în sistemele AI, scrie euronews.com.

Actrița a prezentat registrul Human Consent Registry („Registrul consimțământului uman”) la un eveniment din Parlamentul European de la Bruxelles, organizat de europarlamentarul bulgar Eva Maydell. Sa eveniment a participat și regizorul Steven Soderbergh.

„În era AI, identitatea ta este proprietatea ta intelectuală, iar fiecare are dreptul să decidă cum poate sau nu poate AI să o folosească”, a declarat Blanchett, cofondatoare a organizației non-profit RSL Media, care dezvoltă instrumente de consimțământ pentru utilizarea AI.

Noul registru al organizației le oferă utilizatorilor posibilitatea de a permite, cu sau fără anumite condiții, ori de a interzice utilizarea de către inteligența artificială a numelui, imaginii, vocii, înfățișării, mișcărilor și a altor caracteristici personale.

Instrumentul este disponibil atât persoanelor fizice, cât și terților, de exemplu agenților și managerilor. Pe viitor, acesta va permite oamenilor să-și protejeze operele de artă, personajele și brandurile, se arată într-un comunicat al RSL Media.

Europarlamentarul din partea Partidului Popular European Eva Maydell a numit Human Consent Registry „un instrument care face drepturile transparente, întărește încrederea și păstrează creativitatea umană în centrul progresului tehnologic”.