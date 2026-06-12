Ariana Grande a cerut Casei Albe să nu folosească melodiile ei

În această săptămână, Casa Albă a publicat pe TikTok un videoclip dedicat politicii de imigrație a Statelor Unite. În imagini se vede cum angajații Serviciului de Imigrație și Vamă al SUA (ICE) rețin persoane și le pun cătușe. Fundalul clipului este melodia Grande Bye („La revedere”), scrie reuters.com.

„Vă rog, nu folosiți niciodată muzica mea în legătură cu această prostie barbară, inumană și detestabilă”, a scris cântăreața în comentariul de sub videoclip.

Secretarul de presă al Casei Albe, Abigail Jackson, comentând declarația Arianei Grande, a răspuns: „Cu adevărat barbare, inumane și detestabile sunt acțiunile infractorilor imigranți ilegali, care au făcut rău și au ucis cetățeni americani nevinovați”.

Potrivit unei surse apropiate cântăreței, echipa acesteia studiază deja modalități de a elimina cât mai curând muzica din videoclipul Casei Albe.