Apariția Adelei în public a stârnit un val de discuții pe rețelele sociale.

Apariția Adelei la Marele Premiu al Marii Britanii de Formula 1 a stârnit un val de discuții pe rețelele sociale. Fanii au observat că fața cântăreței arată diferit față de înainte.

Cântăreața britanică Adele, în vârstă de 38 de ani, apare rar la evenimente publice, motiv pentru care prezența ei la cursa de Formula 1 a devenit imediat un subiect de discuție. Spectatorii au observat schimbări în trăsăturile feței artistei, spunând că a devenit „complet altă persoană”, scrie focus.ua.

Dermatologul Alma Camenica a remarcat că o pierdere semnificativă în greutate poate schimba considerabil aspectul feței. Potrivit ei, pentru compensarea volumelor pierdute se folosesc de obicei botox, fillere sau injecții pentru stimularea colagenului, însă medicul a subliniat că nu există dovezi că Adele ar fi apelat la aceste proceduri.

Fiecare dintre aceste metode, în opinia Almei Camenica, ar oferi un rezultat armonios: „Oricare ar fi fost îngrijirea ei, rezultatul general arată echilibrat, natural și se potrivește foarte bine trăsăturilor feței sale. Adele arată pur și simplu minunat”.

De asemenea, ea a adăugat că după o scădere semnificativă în greutate, laxitatea pielii și pierderea volumului feței sunt fenomene tipice.

Chirurgul plastician Paul Benwell a confirmat că reducerea grăsimii de pe față, ca urmare a slăbirii, conferă adesea trăsăturilor un aspect epuizat.

Potrivit lui, povestea despre slăbirea interpretei Adele, despre care a scris pe larg presa, ilustrează modul în care schimbările naturale ale greutății corporale influențează proporțiile feței, făcând-o mai slabă și uneori mai bătrână, chiar și fără intervenții chirurgicale.