Angelina Jolie și-a transformat drama personală într-un nou film.

Noul film al Angelinei Jolie s-a născut dintr-o poveste profund personală și, potrivit actriței și regizoarei, este legat de „o perioadă foarte dificilă” din viața sa.

În filmul „Fără sânge” (Without Blood), care ajunge în cinematografe pe 18 septembrie, Salma Hayek Pinault și Demian Bichir interpretează două persoane care se reîntâlnesc la ani după război și după trauma trăită. Jolie a declarat pentru PEOPLE că lucrul la adaptarea emoționantă a nuvelei omonime a lui Alessandro Baricco, scrisă în 2002, a început în urmă cu zece ani, transmite news.am

„Cineva mi-a dăruit această carte acum zece ani. Era o perioadă grea în viața mea, iar aceasta a fost unul dintre puținele lucruri pe care le aveam atunci cu mine în bagaj”, își amintește actrița, care crește șase copii.

Acțiunea cărții lui Baricco se desfășoară după război, iar în acel moment povestea a devenit pentru Jolie o sursă neașteptată de inspirație.

„Treceam printr-o perioadă dificilă, iar această carte a devenit pentru mine o modalitate de a mă vindeca. Am scris scenariul doar pentru a putea rămâne cu această poveste, pentru a o trăi”, explică laureata premiului Oscar.

Totodată, Jolie nici măcar nu se aștepta să-și vadă vreodată scenariul pe marele ecran. „Nu am crezut niciodată cu adevărat că filmul va fi realizat. Nici nu l-am scris ca să-l arăt vreodată cuiva”, recunoaște ea.

Câțiva ani mai târziu, Jolie a fost întrebată dacă are vreun material gata pregătit, însă nu s-a hotărât imediat să ocupe ea însăși scaunul de regizor.

„Știam că va fi foarte greu să abordezi această poveste și că este un film dificil. Și nu aș fi putut să-l realizez fără actori extraordinari”, spune ea.

Printre aceștia s-a numărat Salma Hayek Pinault. Actrița a acceptat să participe la proiect după ce a aflat că Jolie va fi regizoarea.

Hayek o numește pe Jolie „o regizoare extraordinară, dar și o prietenă”. Potrivit ei, conversațiile în timpul cărora au elaborat împreună nuanțele filmului „Fără sânge” au fost „încântătoare”. „Îmi place felul ei de a gândi și o înțeleg. De aceea, atunci când știi că o persoană te înțelege, te simți în siguranță și poți rămâne tu însuți în orice circumstanță”, spune Hayek, în vârstă de 60 de ani.

În centrul intrigii din „Fără sânge” se află Nina, interpretată de Hayek, și Tito, jucat de Bichir. Ei se confruntă din cauza unui act de violență petrecut cu mulți ani în urmă și încearcă să înțeleagă consecințele sale grele.

Potrivit Angelinei Jolie, conflictul trăit poate schimba pentru totdeauna destinul unei persoane. „Conflictul schimbă cursul vieții tale. Ne întoarcem acolo unde ne-am frânt și ajungem în acest ciclu nesfârșit. Cu cât înțelegem mai bine acest lucru în noi înșine, ca oameni, cu atât avem mai multe oportunități să ne schimbăm, să ne corectăm drumul sau să încercăm să înțelegem exact unde avem nevoie de răspunsuri”, a menționat Jolie.

Premiera filmului a avut loc la Festivalul Internațional de Film de la Toronto. „Fără sânge” ajunge în distribuție largă pe 18 septembrie.