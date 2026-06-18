Angelina Jolie a făcut o declarație sinceră despre divorțul dificil de Brad Pitt.

Actrița și regizoarea americană Angelina Jolie a împărtășit trăirile sale personale cu o zi înainte de premiera noului său film „Couture”.

Într-un interviu recent, vedeta a povestit în detaliu cum despărțirea de Brad Pitt i-a schimbat radical planurile de carieră și ce rol decisiv au jucat copiii în refacerea ei emoțională, transmite focus.ua.

Se pare că, înainte de despărțirea de fostul soț, Angelina plănuia să renunțe definitiv la actorie. Ea intenționa să se dedice în totalitate regiei și activității umanitare internaționale. Totuși, divorțul zgomotos de Brad Pitt a determinat-o să-și reconsidere prioritățile, scrie Variety.

Pentru a-și întreține familia și a avea un program flexibil, vedeta a fost nevoită să revină pe ecran. Actrița a acceptat doar proiecte pe termen scurt sau filmări aproape de casă, pentru a putea petrece mai mult timp cu copiii sau a-i lua cu ea. Potrivit lui Jolie, revenirea la cariera de actriță a devenit, neașteptat, singura modalitate de a petrece mai mult timp acasă și de a câștiga bine.

„Practic am încetat să mai filmez încă înainte de divorț. M-am concentrat pe regie și credeam că mă voi ocupa de activitatea mea internațională. Dar apoi, brusc, singura modalitate de a fi mai des acasă, de a pleca pentru scurt timp sau de a câștiga bani buni a devenit revenirea la cariera de actriță”, a recunoscut vedeta.

Copiii au ajutat-o să-și recapete „spiritul de luptă”

Angelina a subliniat, de asemenea, că tocmai copiii au ajutat-o să facă față consecințelor unui proces dificil de divorț și să-și recapete puterea interioară pe care o pierduse temporar. Ea a mărturisit sincer că s-a simțit copleșită, dar acum spiritul ei de luptă revine datorită sprijinului fiilor și fiicelor sale.

pentru că aproape toți copiii ei au împlinit sau urmează să împlinească 18 ani, aceștia o încurajează pe mamă să ducă o viață activă. Adolescenții o motivează pe Angelina să călătorească din nou în lume, să iasă în public și să revină la acele aspecte ale personalității sale în care nu s-a simțit liberă mult timp. Jolie a adăugat emoționant că copiii o cunosc cel mai bine și este fericită că încă o iubesc și o susțin sincer.