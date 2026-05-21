bloomberg
21 Mai 2026, 10:59
3 363
Zuckerberg a concediat 8.000 de angajați pentru a compensa cheltuielile legate de inteligența artificială

Fondatorul Meta, Mark Zuckerberg, a redus cu 10% numărul angajaților, adică aproximativ 8.000 de persoane. Alte aproximativ 7.000 de angajați vor fi transferați către noi direcții în domeniul inteligenței artificiale.

Angajații primeau notificările dimineața. Lucrătorilor companiei li s-a cerut în prealabil să lucreze de acasă în ziua concedierilor în masă. Cei care totuși au venit la birou au povestit pentru NYT că pe pereți erau afișate pliante împotriva noii strategii a companiei. Inclusiv împotriva monitorizării ecranelor lor pentru instruirea inteligenței artificiale, scrie bloomberg.com.

Sursa Bloomberg a raportat că concedierile au afectat cel mai mult echipele de inginerie și produse ale Meta. Compania a declarat că angajații concediați vor primi o compensație cu păstrarea salariului de bază pentru cel puțin 16 săptămâni, precum și beneficii pentru asistență medicală și sprijin în carieră.

Reducerea personalului are loc după investițiile lui Zuckerberg în infrastructura AI. Potrivit Bloomberg, volumul acestor investiții a depășit 100 de miliarde de dolari. Mark Zuckerberg a publicat un mesaj intern în companie în care a afirmat că firma „nu se așteaptă la alte concedieri în masă în acest an”, adăugând că este necesară îmbunătățirea comunicării cu angajații.

Sursă
bloomberg
