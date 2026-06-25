Zelenski: Ucraina va lovi preventiv obiectivele pe care Rusia le folosește în război.

Președintele Ucrainei a dat un ordin serviciilor speciale ucrainene și armatei.

Ucraina va efectua lovituri preventive asupra obiectivelor pe care Rusia le folosește pentru a duce război. Despre aceasta a declarat președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, în mesajul său de seară, în timp ce Kievul intensifică atacurile asupra infrastructurii energetice, încercând să determine Moscova să se așeze la masa negocierilor, transmite Reuters, preluat de unian.net.

„Am ordonat serviciilor noastre speciale și forțelor armate să ia măsuri preventive împotriva obiectivelor pe care Rusia le folosește pentru a-și extinde acțiunile militare”, a asigurat șeful statului.

Reuters a amintit că miercuri dronele ucrainene au întrerupt alimentarea cu energie electrică a celui mai mare oraș din Crimeea ocupată de Rusia și au lovit obiective din centrul și sudul Rusiei, în timp ce criza combustibilului s-a agravat ca urmare a atacurilor Kievului asupra rafinăriilor de petrol și a obiectivelor energetice.

Potrivit unor surse din industrie, rafinăria de petrol de la Moscova nu va funcționa timp de șase luni după daunele serioase provocate de dronele ucrainene, ceea ce îngreunează eforturile Rusiei de a depăși deficitul de combustibil în cea mai mare țară din lume.

„În mai, producția de produse petroliere și cocs în Rusia a scăzut cu 13,5% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, accelerând ritmul scăderii față de perioadele anterioare, după cum arată datele oficiale rare publicate miercuri. Rusia, al treilea producător mondial de petrol, a încetat să mai publice majoritatea datelor privind extracția și exportul de petrol după începutul invaziei la scară largă în Ucraina în 2022”, se subliniază în material.