Zelenski: Ucraina și Ungaria pot relansa relațiile.

Zelenski a declarat că împreună cu ministrul de Externe al Ucrainei, Andrei Sibiga, au actualizat prioritățile politicii externe pentru mai-iunie, scrie rbc.ua.

„La nivel de echipă purtăm un dialog activ cu noua putere din Ungaria și există perspective pentru o relansare constructivă a relațiilor”, a scris președintele.

Potrivit acestuia, Andrei Sibiga și alți oficiali se pregătesc pentru un format de consultări bilaterale cu Ungaria.

Au discutat separat despre colaborarea cu instituțiile europene pentru deschiderea clusterelor de negocieri privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

„Ucraina a făcut pașii necesari și este important să existe un calendar clar al proceselor”, a subliniat Zelenski.

Zelenski a menționat și sarcini separate legate de negocierile pentru încheierea războiului rus și rolul posibil al Europei în acest proces.

„Aceste sarcini sunt momentan nepublice”, a precizat el, adăugând că Ucraina mizează pe o poziție puternică a Europei și depune eforturi ca interesele paneuropene să fie luate în considerare în egală măsură cu cele ucrainene.